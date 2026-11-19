Le Stade de Reims et l’ASSE se retrouvent ce samedi soir (20h) pour l’un des chocs de cette treizième journée de Ligue 2. Présent en conférence de presse ce jeudi, Nicolas Usaï a évoqué les retrouvailles avec ses internationaux, les forces du collectif stéphanois et ses ambitions pour cette rencontre. Si le technicien champenois considère les Verts comme la meilleure équipe du championnat, il entend bien leur poser des problèmes.

Reims retrouve ses forces vives avant l’ASSE

Comme Ian Cathro à Saint-Étienne, Nicolas Usaï doit composer avec le retour tardif de plusieurs internationaux. L’entraîneur rémois ne disposera de l’ensemble de ses joueurs que ce jeudi, à deux jours de la réception du leader. Une situation dont le technicien préfère retenir les aspects positifs.

« C’est assez particulier parce qu’on prépare un match de haut niveau face à la meilleure équipe au vu de ce qui se passe depuis le début de saison et, paradoxalement, une grande partie de nos joueurs, on les récupère à peine aujourd’hui. »

Sur le plan médical, Lenny Sylla, Mory Gbane et Mahel Debondt poursuivent leur protocole de rééducation ou leur convalescence. Une nouvelle incertitude concerne également Hafiz Umar Ibrahim. L’attaquant rémois a ressenti une douleur à la cuisse mercredi, alors qu’il revient d’une longue période d’indisponibilité. Le staff médical doit encore évaluer sa situation avant de se prononcer sur sa participation à la rencontre.

Nicolas Usaï reconnaît la supériorité des Verts

Malgré les difficultés rencontrées par les Stéphanois loin de Geoffroy-Guichard, Nicolas Usaï considère l’ASSE comme la formation la plus complète du championnat. Le technicien rémois apprécie notamment la capacité des hommes de Ian Cathro à concrétiser leurs temps forts.

« C’est une équipe qui est très complète et qui, dans les moments forts, est très clinique. Elle est très efficace, elle marque beaucoup de buts, elle en encaisse peu. »

Pour autant, l’entraîneur champenois ne souhaite pas aborder cette affiche avec une forme de complexe d’infériorité. Il voit surtout dans la réception du leader une occasion de mesurer les progrès de son jeune collectif depuis le début de la saison.

« Ça, c’est la volonté d’un compétiteur, quelle que soit sa discipline : toujours s’étalonner par rapport à l’adversité qui lui est proposée le week-end. »

Reims veut imposer son football face à l’ASSE

Pas question pour Nicolas Usaï de construire son plan de jeu autour des forces stéphanoises. Le coach rémois entend s’appuyer sur les principes qui caractérisent son équipe depuis le début de la saison. La maîtrise du ballon, la vitesse et l’audace devraient notamment constituer les ingrédients du projet champenois samedi soir.

« L’idée, c’est d’être présent et d’être performant à l’instant T. Et encore une fois de rentrer dans ce rapport de force-là avec l’envie de poser des problèmes à cette équipe, même si on sait que pendant le match, il faudra en résoudre très certainement. Mais d’abord, l’idée, c’est de pouvoir poser des problèmes de par notre capacité à maîtriser le ballon, à mettre de la vitesse. »

Alors que 16 000 à 17 000 spectateurs sont annoncés au stade Auguste-Delaune selon Nicolas Usaï, le technicien insiste sur la dimension populaire de cette affiche.

« C’est deux places fortes du football français, c’est deux clubs historiques avec un engouement populaire des deux côtés. Donc effectivement, c’est un match qui donne envie. »

Les Stéphanois sont prévenus. Si Reims reconnaît les qualités du leader, les Champenois comptent bien profiter de cette affiche pour affirmer leurs propres ambitions.

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