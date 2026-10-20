Le FC Nantes se déplacera à Geoffroy-Guichard samedi prochain pour affronter l’ASSE, leader de Ligue 2. Battus par Dunkerque (2-3), les Canaris traversent une période délicate. De retour progressivement après une longue blessure, Fabien Centonze a livré un constat sans concession sur les difficultés nantaises dans les colonnes d’Ouest-France. Mais le piston droit affiche également ses ambitions avant le choc face aux Stéphanois.

Le FC Nantes ne prépare pas son déplacement à Saint-Étienne dans les meilleures conditions. Après une nouvelle défaite face à Dunkerque (2-3), les Canaris doivent rapidement réagir pour ne pas s’enfoncer davantage au classement. Une situation qui préoccupe Fabien Centonze, interrogé par Ouest-France a l’issue de la rencontre. Entré en jeu pour la dernière demi-heure, le piston droit a apporté du dynamisme à son équipe. Mais sa prestation encourageante n’a pas suffi à inverser le résultat. Il s’est longuement exprimé en zone-mixte.

FC Nantes : Centonze pointe les grosses difficultés des Canaris

Fabien Centonze n’a pas cherché d’excuses après la défaite face à Dunkerque. Le défenseur estime que son équipe a laissé échapper une rencontre pourtant bien engagée.

« C’est très dur à digérer, parce que je trouve qu’on a fait une très bonne entame de match. On a réussi à les mettre en difficulté parce qu’ils n’arrivaient pas à enchaîner, on les voyait assez fébriles sur leurs prises de balle. »

Le Nantais regrette surtout le relâchement de son équipe. « Je ne sais pas si ça a joué dans les têtes, mais on a eu un moment de relâchement après le but. Je n’ai pas envie de dire comme d’habitude, mais ça arrive souvent quand même… »

Un constat inquiétant alors que Nantes doit désormais défier l’ASSE, leader du championnat. « C’est l’équipe la plus efficace qui l’a emporté. On est entièrement responsables. On leur a donné des munitions car ils n’avaient rien. Il ne leur a pas fallu 30 tirs pour mettre un but, c’est ce qui nous fait aussi défaut sur les derniers matches. »

Centonze identifie aussi un problème dans la gestion des transitions. « On arrive à poser le jeu, en ayant le ballon. On a cette confiance qui fait qu’on joue un peu plus haut pour essayer de punir l’adversaire et mettre un but. Souvent, ce qui se passe, c’est qu’à la récupération, on se fait aspirer et on se prend des transitions qui sont inutiles. »

ASSE – FC Nantes : Centonze affiche ses ambitions

Malgré la mauvaise dynamique, Fabien Centonze ne compte pas se présenter à Geoffroy-Guichard en victime. Au contraire, il considère que les grandes affiches permettent souvent à son équipe d’élever son niveau.

« C’est toujours bien de jouer des gros matches. Face à de grosses équipes, on se met tout de suite au niveau, en élevant d’un cran le niveau de concentration. Très souvent, on fait de belles prestations. »

Le piston espère retrouver cette capacité à rivaliser avec les meilleures formations du championnat face à l’ASSE. « Après, il y a le résultat ou non, mais la copie rendue est toujours positive. J’espère qu’on pourra le faire à Saint-Étienne et rentrer avec les trois points. »

Ligue 2 : Nantes joue-t-il déjà son maintien ?

Au-delà de sa situation personnelle, Centonze reconnaît que les difficultés collectives doivent être prises au sérieux. Interrogé sur la possibilité de voir Nantes lutter pour son maintien en Ligue 2, il ne veut pas s’alarmer dès à présent.

« Non, ce n’est pas trop tôt. J’ai l’impression qu’il y a deux visages au FC Nantes. On est capable de rivaliser avec n’importe qui, de gagner contre n’importe quelle équipe, mais on est aussi capable de passer complètement à travers et perdre des matches à notre portée. »

Le défenseur appelle ses partenaires à réagir.

« Je n’ai pas la solution sur ce qui ne va pas ou ce qui manque. Je pense que tout le monde est suffisamment intelligent et professionnel pour se remettre en question. Je suis convaincu que c’est la persévérance et le travail qui font qu’à un moment donné, ça va tourner en notre faveur et qu’on pourra enclencher des séries de bons résultats. »

Pour Nantes, le déplacement à Geoffroy-Guichard représentera donc un test majeur. Face à une ASSE installée en tête du championnat, les Canaris devront afficher le visage conquérant décrit par Fabien Centonze pour espérer repartir avec un résultat. ASSE – FC Nantes : rendez-vous ce samedi soir pour le chox de la J10 de Ligue 2.