L’ASSE recevra le FC Nantes ce samedi 24 octobre à 20 heures au stade Geoffroy-Guichard. Une affiche historique du football français qui se disputera sans supporters nantais. Le préfet de la Loire a publié un arrêté interdisant leur présence dans le Chaudron et dans plusieurs secteurs de Saint-Étienne. Une décision motivée par les tensions entre les deux groupes de supporters, mais également par les violences urbaines survenues dans la ville samedi dernier.

Le déplacement des supporters du FC Nantes à Saint-Étienne n’aura pas lieu. Dans un communiqué publié ce mardi 20 octobre, la préfecture de la Loire a officialisé les mesures de sécurité qui entoureront la rencontre entre les Verts et les Canaris. L’arrêté préfectoral n° DS 2026-2085, signé le 19 octobre, prévoit une interdiction d’accès à Geoffroy-Guichard pour toute personne se présentant comme supporter nantais ou se comportant comme tel.

Cette interdiction sera applicable du samedi 24 octobre à 8 heures jusqu’au dimanche 25 octobre à 6 heures. Elle concernera également plusieurs secteurs de Saint-Étienne et de Saint-Priest-en-Jarez.

ASSE – Nantes : des tensions historiques entre supporters

Pour justifier cette décision, la préfecture évoque notamment « un antagonisme ancien » entre les supporters stéphanois et nantais. Plusieurs incidents sont rappelés dans l’arrêté, notamment les affrontements survenus aux abords de la Beaujoire en mai 2014, les tensions lors de la rencontre d’avril 2015 à Geoffroy-Guichard ou encore l’attaque d’un convoi de supporters stéphanois en janvier 2019.

Les autorités mentionnent également les événements du 29 septembre 2024, lorsque des ultras stéphanois avaient tenté de contourner les restrictions de déplacement imposées à Nantes.

La préfecture estime que les dispositifs moins contraignants, comme les limitations de jauge ou les déplacements encadrés, n’ont pas suffisamment permis d’éviter les débordements lors de précédentes rencontres considérées à risque.

Elle considère donc qu’une interdiction totale constitue, cette fois, la mesure nécessaire pour prévenir d’éventuels affrontements.

Les violences du 17 octobre pèsent sur la décision

Autre élément déterminant : le contexte sécuritaire local. Saint-Étienne a été le théâtre d’importantes violences urbaines samedi 17 octobre, avec notamment des dégradations, des pillages et des affrontements avec les forces de l’ordre.

Dans son arrêté, la préfecture souligne également l’existence d’appels à un « acte 2 » pour le samedi 24 octobre, soit précisément le jour de la réception du FC Nantes.

Les autorités estiment que ces événements mobilisent déjà fortement les forces de sécurité et compliquent la mise en place d’un dispositif supplémentaire pour encadrer les supporters visiteurs.

Ce contexte a donc pesé dans la décision d’interdire leur déplacement, au-delà du seul historique des confrontations entre les deux clubs.

Un périmètre d’interdiction étendu autour de Geoffroy-Guichard

Concrètement, les supporters nantais ne pourront pas accéder au stade Geoffroy-Guichard ni à ses abords. Leur circulation et leur stationnement seront également interdits dans plusieurs secteurs définis par l’arrêté.

Le périmètre comprend notamment les places du Peuple, de l’Hôtel-de-Ville, Jean-Jaurès et Carnot, ainsi que l’esplanade de France. Plusieurs voies situées autour du stade sont également concernées, notamment la rue Bergson, la rue de Molina, la rue Pierre-de-Coubertin et une portion de l’autoroute A72 entre les sorties 13 et 14.

La possession, le transport et l’utilisation d’articles pyrotechniques ou d’objets susceptibles de servir de projectiles seront également interdits dans les secteurs concernés et dans l’enceinte sportive.

Les services de l’État annoncent rester mobilisés pour faire respecter ces dispositions.

ASSE – Nantes : Un Chaudron sans parcage nantais samedi

Cette décision prive donc les supporters nantais d’un déplacement attendu à Geoffroy-Guichard. L’affiche entre les deux clubs historiques du football français se disputera sans soutien officiel des Canaris dans les tribunes.

Sur le terrain, l’enjeu sera important pour les deux formations. L’ASSE, victorieuse du Red Star samedi dernier (0-1), cherchera à conforter sa première place de Ligue 2. Nantes, de son côté, tentera de se relancer après sa défaite contre Dunkerque (2-3).

Les Stéphanois pourront compter sur leur public pour ce nouveau rendez-vous dans le Chaudron. Les Canaris devront, eux, composer avec une absence totale de leurs supporters dans les secteurs visés par l’arrêté.

Source : Préfecture de la Loire, communiqué du 20 octobre 2026 et arrêté préfectoral n° DS 2026-2085 du 19 octobre 2026.

FC Nantes : face à l’ASSE, « on va voir si on est une équipe »