La 9ᵉ journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi après-midi à 14h avec deux rencontres très disputées, mettant aux prises des formations ambitieuses mais en quête de régularité pour basculer du bon côté du classement.

Au Stade Bonal, Sochaux (9ᵉ, 11 pts) recevait le FC Metz (10ᵉ, 10 pts) dans un choc historique du football français, désormais devenu une confrontation directe de milieu de tableau. Accrochés par Boulogne lors de la journée précédente (1-1), les Sochaliens souhaitaient signer une victoire référence devant leurs supporters pour se rapprocher du peloton de tête.

La tâche s’annonçait toutefois ardue face à des Messins revanchards. Corrigés à Dijon (4-2) lors du premier match de Grégory Proment sur le banc, les Grenats se déplaçaient en Franche-Comté avec la ferme intention de réagir immédiatement et d’éviter d’être distancés au classement.

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Nantes enchaîne deux réceptions en Ligue 2

Au même moment, le Stade de la Beaujoire était le théâtre d’un match opposant le FC Nantes (13ᵉ, 8 pts) à l’USL Dunkerque (12ᵉ, 8 pts). Auteurs d’un match nul encourageant face au Stade de Reims (0-0) la semaine passée, les Canaris cherchaient à bonifier ce point pris à domicile en engrangeant les trois points pour prendre leurs distances avec la zone de relégation.

De leur côté, les Nordistes de Dunkerque, surpris sur leur pelouse par Annecy (0-1) lors de la 8ᵉ journée de Ligue 2, abordaient ce déplacement en Loire-Atlantique avec l’ambition de réaliser un coup pour stopper leur mauvaise série et remonter dans le milieu de tableau.

Nantes renversé par Dunkerque

Nantes a ouvert le score, mais Dunkerque a renversé la rencontre avant la pause. Après une première tentative de Corredor arrêtée (13e), Kelvin Amian a donné l’avantage aux Canaris de la tête sur un centre de Wilitty Younoussa (29e). Les Nordistes ont rapidement réagi. Souleymane Keita a trouvé la transversale (37e), puis Egor Prutsev a égalisé une minute plus tard (38e). Gaëtan Robail a ensuite placé Dunkerque devant, juste après une frappe d’Allan Linguet repoussée (43e).

En seconde période, Robail a signé un doublé au terme d’une contre-attaque, sur une passe en profondeur de Keita (59e). Nantes a tenté de revenir, mais Ganago a manqué le cadre de la tête (79e). Ryad Hachem a finalement réduit l’écart du pied gauche sur corner (90e), sans permettre aux Canaris d’arracher un point. Dans le temps additionnel, Ganago a encore eu une occasion à bout portant, mais sa tête n’a pas trouvé le cadre (90e+3).

Metz a résisté au retour de Sochaux

Metz a pris les devants grâce à un but contre son camp de Saad Agouzoul dès la 10e minute. Les Lorrains ont ensuite doublé la mise par Giorgi Abuashvili, à la réception d’un centre de Bouna Sarr (28e). Ils ont même frôlé le troisième but avant la pause : servi par Téji Savanier, Jessy Deminguet a trouvé la transversale (37e). Sochaux a notamment répondu par une frappe lointaine de Bakary Diawara, arrêtée (41e).

Les visiteurs ont relancé le match dès la reprise. Benjamin Gomel a réduit l’écart sur corner, avec Diawara à la passe (46e). Sochaux a ensuite eu les occasions d’égaliser, mais Louicius Deedson et Mathis Clairicia ont manqué le cadre coup sur coup (55e). Metz a finalement repris deux buts d’avance grâce à Savanier (77e). Entré à la pause, Deedson a entretenu le suspense avec une frappe du gauche sur un centre de Samy Baghdadi (90e+2), mais les Messins ont conservé leur avantage.