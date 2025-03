Le Havre - ASSE : Une pointure de l'arbitrage au sifflet !

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour cette 25ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre le HAC (16ème) et l'ASSE (17ème), la fédération a désigné Clément Turpin, arbitre bien connu des Verts, comme de l'ensemble des équipes de Ligue 1 et d'Europe.

Des retrouvailles avec l'un des "meilleurs arbitres français"

L'arbitre de 42 ans officie dans l'élite du football français depuis 2008. Depuis longtemps considéré comme l'un des meilleurs arbitres français, celui qui est originaire d'Ouillins, arbitre non seulement au niveau français mais également au niveau européen dans les différentes Coupes d'Europe, et au niveau international lors des Euros et Coupes du Monde.

L'histoire liant Clément Turpin et l'ASSE est très longue, et a débuté le 5 octobre 2008 avec la réception à Geoffroy-Guichard d'une certaine Association Sportive de Monaco, ça ne s'invente pas. A l'époque, les Verts s'étaient imposés 2 à 0. Depuis le début de sa carrière, l'arbitre international a officié lors de 41 rencontres des Verts, en Ligue 1, en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Il s'apprête néanmoins a arbitré sa première rencontre entre Havrais et Stéphanois. L'ASSE est la 6ème équipe qu'il a le plus arbitré dans sa carrière.

Cette saison, Clément Turpin a déjà arbitré l'ASSE, c'était lors de la première journée et du déplacement à Monaco. Les Verts d'Olivier Dall'Oglio s'étaient inclinés sur le plus petit des scores (1-0). L'arbitre international a également officié lors d'une rencontre du Havre, au Stade Océane face à Lens (défaite du HAC 1-2).