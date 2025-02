La nouvelle lourde défaite de l'ASSE (5-1) en Ligue 1 renforce les inquiétudes autour du club. De nombreux consultants s'expriment sur la situation préoccupante de cette institution du football français. Un constat fait l'unanimité : l'effectif actuel est trop limité pour rivaliser au plus haut niveau. Sur beIN Sports, Benjamin Moukandjo a vivement dénoncé l'état d'esprit des Stéphanois après leur match contre Marseille, les jugeant apathiques, sans révolte ni fierté. Selon lui, l'équipe ne parvient ni à compenser ses carences techniques par une agressivité accrue, ni à afficher l’engagement nécessaire pour inverser la tendance.

"Lorsque tu n'as pas le niveau, où que tu es en-dessous de ce qui se fait aujourd'hui, tu dois au moins avoir l'état d'esprit. Au minimum avoir cet orgueil-là. Parce que lorsque tu es baladé, comme tu as été baladé face à Marseille... La première mi-temps tu es baladé, tu reviens en deuxième tu essaies au moins d'avoir un sursaut d'orgueil. C'est ce qui me frappe, au-delà de la qualité des joueurs, c'est que derrière, il n'y a pas de révolte. Quand tu vois ça tu te dis "où est-ce que tu vas ? Tu vas tout droit en Ligue 2 tout simplement. [...] Il faut rebondir, trouver les bons mots lorsqu'on sort d'un match comme ça où on prend cinq buts.

"Ils se sont laissés un peu emporter par les deux, trois petites victoires qu'ils ont obtenues entre-temps. Ils ont cru que ça allait, que le vent avait tourné mais finalement, ils retombent dans leur travers." (Moukandjo après OM-ASSE)

Cela fait onze buts en trois matchs. Il faut soigner les têtes pour qu'ils soient prêts à jouer contre Angers, Le Havre et Montpellier. Ces équipes-là viendront jouer leur survie en Ligue 1. Il n'y a aucune certitude. On n'a pas découvert lors de ce match contre Marseille que l'ASSE était limité. On le dit depuis le début de la saison. Il y a eu le mercato qui est passé, ils auraient peut-être pu se réajuster, aller chercher des joueurs. Ils ont vendu Amougou à Chelsea, pourquoi ne pas avoir été chercher des mecs derrière pour pouvoir sauver le club ? Deux joueurs sont arrivés, ça ne suffit pas. Ils se sont laissés un peu emporter par les deux, trois petites victoires qu'ils ont obtenues entre-temps. Ils ont cru que ça allait, que le vent avait tourné mais finalement, ils retombent dans leur travers."