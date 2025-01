La bataille pour le maintien : une lutte acharnée

La partie basse du classement retient particulièrement l’attention. Montpellier, lanterne rouge avec seulement 9 points, n’a plus le droit à l’erreur. Les Héraultais accueillent Monaco ce vendredi soir et devront se surpasser face à une équipe du Rocher en quête de régularité pour rester dans le top 3. Un faux pas des Montpelliérains pourrait encore élargir l’écart avec leurs concurrents. De quoi rendre l'opération maintien impossible.

L'ASSE, 16ᵉ et barragiste, joue gros dimanche à Geoffroy-Guichard face à Nantes (15ᵉ). Un match à six points entre deux formations en difficulté, où une victoire des Verts leur permettrait de sortir provisoirement de la zone rouge. Avec l’arrivée d’Eirik Horneland à la tête de l’ASSE, le groupe stéphanois devra confirmer les améliorations des dernières semaines et engranger des points. Nantes, de son côté, reste sur une série mitigée et vient de s'incliner ce mercredi en Coupe de France face à Brest. Les canaris chercheront à capitaliser sur les nuls récents (face à Lille et Monaco) pour éviter de sombrer davantage.

En cas de victoire, les Verts s'éloigneraient de la zone rouge et pourraient avancer sereinement. A contrario, une contreperformance compliquerait les semaines à venir.

De nombreuses équipes en difficultés

Dans le même temps, Le Havre (17ᵉ) se déplace à Reims (12ᵉ) dans une rencontre où les Normands, en grande difficulté cette saison, tenteront de trouver un second souffle. Avec 13 défaites en 17 journées, les Havrais sont dans une situation critique, mais une victoire face à un concurrent direct comme Reims pourrait relancer leur dynamique. Les rémois seront également sous pression. Luka Elsner joue l'un de ses derniers jokers.

Enfin, Rennes devra s'imposer dans le derby breton pour éviter de s'enliser dans une crise qui commence à inquiéter.

Une course au titre qui garde son suspense

En haut de tableau, le Paris-Saint-Germain continue de survoler les débats avec 43 points et reste invaincu. Mais ses poursuivants, Marseille et Monaco, ne sont pas en reste. Les Phocéens, solides dauphins, reçoivent Strasbourg dans un match où ils partent favoris. Toutefois, les alsaciens, 9e, ont déjà prouvé qu’ils pouvaient être coriaces face à des équipes bien en place.

Monaco, de son côté, doit impérativement battre Montpellier pour conserver sa troisième place face à la pression de Nice, Lille et Lyon. Les Aiglons affrontent Lille vendredi soir dans ce qui s’annonce comme un choc disputé. Ce duel pourrait rebattre les cartes dans la lutte pour les places européennes.

Une journée décisive pour la suite de la Ligue 1

Entre la pression du maintien, la bataille pour les places européennes et la domination parisienne, cette 18ᵉ journée s’annonce passionnante. Chaque club joue gros, et les enseignements tirés de ces matchs pourraient bien orienter le reste de la saison. Les amateurs de football, eux, peuvent s’attendre à un week-end riche en rebondissements.

Journée 18 - Ligue 1

Vendredi 17 janvier 2025

Montpellier 🆚 Monaco (19h00)

Lille 🆚 Nice (21h05)

Samedi 18 janvier 2025

Lens 🆚 Paris-SG (17h00)

Rennes 🆚 Brest (19h00)

Lyon 🆚 Toulouse (21h05)

Dimanche 19 janvier 2025