Après deux semaines d’attente, la Commission de Discipline de la LFP a finalement entériné le résultat de la rencontre qui opposait l’ASSE au MHSC. Une victoire 0-2 pour les Verts que Jean-Louis Gasset a décidément du mal à digérer.

Questionné en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a répondu aux questions des journalistes. Il a notamment abordé la décision de la LFP qui a opté pour l’entérinement de la victoire de l’ASSE face au MHSC. L’entraineur montpelliérain estime que ses joueurs auraient pu revenir dans la rencontre :

Jean-Louis Gasset (Entraîneur du MHSC) : « Est-ce que la commission de discipline a été à la bougie mercredi soir ? Pratiquement. Pas mathématiquement. Mais... S'il reste 1%, on joue pour 1%. Comment donner de l'intérêt à ces 7 derniers matchs ? Déjà avoir un peu d'orgueil. Parce que depuis le 2 février, on n'a pas gagné un match. On a marqué un but en 8 matchs. On ne peut pas finir une saison comme ça. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut avoir de la dignité et arrêter la spirale des défaites. Au moins qu'on finisse la tête la plus haute. »

MHSC-ASSE ça ne passe pas

Jean-Louis Gasset : « La décision t’entériner la victoire de l’ASSE ? J'ai la sensation qu'un match de football, c'est 95 minutes. Il y a toujours 4, 5, 6 minutes d'arrêt de jeu. On a joué quand on s'était éteints, on a joué même pas 60 minutes. Je peux tout entendre, comme dans toute décision que la commission a à prendre. C'était dans les quatre possibilités. Ils ont pris la décision. OK. Mais pour moi, il me manque quelque chose. À 11 contre 10, à 35 minutes de la fin, on ne sait jamais et on ne saura jamais. On ne saura jamais. Le club avait la possibilité de faire appel. Pour le moment, je n'en sais rien du tout. Moi, je suis sur la projection du match face au Havre, je connais la dignité et le plaisir de se retrouver un petit peu.

J'espère, mais je ne suis pas sûr, je suis sûr de rien. Justement, tu parlais d'orgueil et de fierté. Sur ce que j'ai vécu avec eux, je ne suis pas arrivé à appuyer là où ça fait mal. Donc j'espère qu'ils vont me prouver le contraire »