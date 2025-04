Avant d’affronter le Paris Saint-Germain ce week-end, Didier Digard a tenu une conférence de presse sans détours. L’entraîneur du Havre a fixé l’objectif chiffré pour maintenir son équipe en Ligue 1. Un cap qui pourrait condamner l’AS Saint-Étienne, principale concurrente au maintien.

Dans une lutte pour la survie qui s’annonce haletante, Didier Digard ne tergiverse pas. Interrogé sur le nombre de points nécessaires pour maintenir le HAC, il répond : « Si j’avais dû le dire avant le week-end dernier, j’aurais peut-être dit 4 ou 5 points. Mais vu les victoires d’Angers et de Reims, je pense que ce ne sera pas suffisant. Moi, je mise sur six points. »

Un chiffre qui pourrait faire basculer le destin de plusieurs clubs. Avec trois longueurs d’avance sur l’ASSE, Le Havre sait que ce total pourrait enterrer définitivement les derniers espoirs stéphanois, sauf exploit retentissant. « Peu importe où on les prendra, il faut les prendre. Le calendrier est très compliqué, mais on n’a pas le choix. C’est notre réalité. »

Le PSG « Rien d’impossible, même si c’est très compliqué »

Premier défi : le déplacement au Parc des Princes ce samedi. Un Everest pour le HAC, surtout face à une équipe parisienne encore invaincue en Ligue 1 et bien décidée à le rester. « C’est un PSG très différent de l’an dernier. Cette saison, ils ont un objectif clair : finir invaincus. [...] Ils n’ont jamais lâché un match. On sait que ce sera très difficile. Mais il faut croire en nous. Rien n’est impossible, même si c’est très compliqué. Nous n'avons pas d'autres choix que d'y croire dans notre situation. »

Digard ne veut pas voir ses joueurs subir. Il appelle à la bravoure, à l’intensité, et à une approche proactive :« On a beaucoup de mal à subir tout un match. On est plus intéressants quand on essaie des choses. Donc, j’ai envie qu’on essaie, mais encore faut-il que Paris nous laisse l’opportunité de le faire. En tout cas, les joueurs ont bien préparé la rencontre. »

Un groupe touché, mais pas résigné

Le coach havrais l’a reconnu : la lourde défaite à domicile contre Rennes (1-5) a laissé des traces. Mais le rebond mental a été immédiat. « C’était compliqué au retour. Mais dès mardi, j’ai vu un groupe qui avait basculé. On a fait la vidéo, on a évacué, et ils étaient tous tournés vers le prochain match. » Pour Digard, ce changement de posture mentale est fondamental : « Ils ont envie de montrer qu’ils sont à fond dans ce projet. Même s’on aurait tous aimé que ça arrive plus tôt, c’est là maintenant. Et c’est ce qui compte. ». Je n’ai pas de date de retour. »

Concernant Mathieu Gorgelin, très critiqué après sa prestation contre Rennes, le coach a tenu à lui réaffirmer sa confiance : « On a échangé avec lui, bien sûr. Le retour a été compliqué, mais aujourd’hui, je le sens bien, tourné vers l’avenir. Ce n’est pas une question de pouvoir se relever, c’est qu’il doit le faire. L’équipe a besoin de lui, pas pour lui, mais pour nous tous. »

Un calendrier complexe en Ligue 1

Face à PSG, Monaco, Marseille, Strasbourg et Auxerre, le défi est immense. Mais Digard refuse de céder à la fatalité : « Le calendrier est ce qu'il est. Il est très mal fait pour nous, on peut rapidement perdre confiance. Il peut y avoir du stress, mais je sens de l'énergie positive. [...] Je miserais sur six points. On peut faire tous les calculs qu’on veut, on doit prendre six points. Peu importe comment, peu importe où. La survie du HAC passe par six points. [...] Je ne veux pas rentrer dans le calcul des journalistes. Je n’ai pas de boule de cristal. Ce que je sais, c’est que si on veut rester en Ligue 1, il faut prendre ces six points. »