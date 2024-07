L’ASSE entre pleinement dans sa préparation. Après son nul face à Clermont pour son premier match amical, les Verts ont convaincu en s’imposant face à Villarreal avec un Zuriko Davitashvili en feu (3-1). Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 22 Juillet

L’ASSE cible son futur n°9 ?

Ce samedi, les Verts ont affiché un visage terne face à Clermont (1-1). Olivier Dall’Oglio a décrypté brièvement la rencontre : « En première période, on a perdu trop de ballons et on s’est fait étouffer sur les 20 premières minutes. En seconde, on a été mieux mais il y a toujours des enseignements à tirer. On va travailler en vidéo sur ce match. La semaine prochaine, on aura aussi une autre grosse semaine de travail de préparation ponctuée par un match d’un autre niveau (ASSE-Villareal). ».

Rien d’inquiétant, mais l’ASSE devrait à nouveau s’activer sur le marché des transferts cette semaine. Elle pourrait se tourner vers son premier adversaire de la saison, l’AS Monaco. Les dirigeants stéphanois recherchent à se renforcer au poste d’avant-centre. Selon Jurriann Van Wessem, Journaliste pour le média monégasque News.mc, l’ASSE se serait positionné sur Myron Boadu (23 ans) : « Le promu, St-Etienne a fait une demande à Monaco pour Myron Boadu. Monaco a joué sans véritable attaquant contre Sturm Graz le week-end dernier. Même dans cette situation, Boadu n’a pas été titularisé. ».

Le néerlandais reste sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2026. Pour autant, les dirigeants ne semblent plus compter sur lui. Sa cote ne cesse de chuter et le joueur doit retrouver plaisir et performance. Son avenir semble s’inscrire loin du Rocher. Plutôt du côté du Forez ? L’avenir nous le dira.

Mardi 23 Juillet

Zuriko Davitashvili rejoint l’Étrat

Le 11 juillet 2024, Zuriko Davitashvili s’est officiellement engagé avec l’ASSE. Un transfert de 6 millions d’euros (bonus inclus) pour l’ailier géorgien qui s’est engagé jusqu’en 2028 avec une option d’une saison supplémentaire. Il s’était alors exprimé. « C’est un plaisir de rejoindre ce club historique ! Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de jouer au stade Geoffroy-Guichard devant d’incroyables supporters. La Ligue 1 McDonald’s est un championnat difficile que je vais découvrir. C’est un superbe challenge pour moi. ».

S’il a paraphé son contrat le 11 juillet, l’ailier a eu le droit de prendre quelques jours de vacances. En effet, l’ancien bordelais a disputé l’Euro avec la Géorgie et devait couper avant de repartir sur une nouvelle saison. Le premier géorgien a porté le maillot des Verts va ainsi débuter sa préparation estivale. Peu probable qu’il soit aligné face à Villareal ce samedi.

Mercredi 24 Juillet

Mickaël Nadé prolonge avec l’ASSE !

Homme fort d’Olivier Dall’Oglio durant la seconde partie de saison. Mickaël Nadé avait réussi a retrouver une place de titulaire dans la défense des verts. Le joueur formé au club a d’ailleurs pris part a chaque rencontre où il était disponible sous les ordres du cévenol. Une évidence pour le tacticien de voir le joueur qu’il a relancé prolonger l’aventure sous ses ordres. Au club depuis ses 15 ans, le défenseur natif de Sarcelles va continuer son histoire en vert pour les quatre prochaines saisons.

Alors annoncé proche de l’Angleterre et plus particulièrement de West Bromwich, qui se montrait plus offrant financièrement. Mickaël Nadé a écouté son coeur et privilégié sa volonté première qui était de rester dans le Forez comme annoncé par le compte Twitter Au Coeur du Chaudron. L’ASSE aura vu ce dossier trainer durant plusieurs semaines mais tout est bien qui finit bien avec cette prolongation.

Mickaël Nadé : « C’était important pour moi de poursuivre l’aventure avec l’ASSE, mon club formateur. Je suis heureux de retrouver la Ligue 1 avec ce club. Il va maintenant falloir faire le travail sur le terrain pour aller chercher ce maintien dans l’élite ! »

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE : « La prolongation de Mickaël est une très bonne nouvelle. C’est un joueur du crû qui a fait une très belle deuxième partie de saison et a été décisif pour la montée. Il y avait un souhait qu’il reste avec nous. C’est un garçon sérieux, solide, avec une marge de progression. On est satisfait de le voir poursuivre avec nous ! »

Jeudi 25 Juillet

L’ASSE fonce sur un Suédois

Olivier Dall’Oglio attend des renforts. Ses dirigeants comptent bien lui apporter de nouveaux joueurs de talents pour mener à bien sa mission maintien. Les Verts ne veulent pas faire figurations et se montrent offensifs sur le marché des transferts. L’ASSE veut continuer à renforcer son attaque et semble prête à se donner les moyens de ses ambitions. Après avoir recruté Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye, un autre offensif pourrait arriver dans les jours à venir.

L’information nous vient directement de Stockholm où Daniel Kristoffersson, journaliste reconnu pour Sportbladet, nous informe : « Sebastian Nanasi devrait être vendu cet été et le joueur a récemment été approché par plusieurs clubs. Selon les informations de Sportbladet, l’AS Saint-Etienne a informé Malmô FF qu’ils étaient prêts à racheter le joueur pour un montant d’environ 100 millions SEK. (environ 8.5 Millions d’euros bonus inclus). Cependant, Nanasi n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. ».

Sebastian Nanasi est un meneur de jeu excentré. S’il évolue sur le flanc gauche, il rentre régulièrement dans l’axe et anime les phases offensives de son équipe. Il est considéré en Suède comme l’un des plus grands talents en devenir du championnat. Il vient d’inscrire 6 buts en 15 matchs alors que la saison reste en cours. En fin de contrat l’été prochain, son avenir semble s’inscrire loin de son club actuel. Son talent a rapidement été repéré puisqu’il a pu jouer en Ligue des Champions à six reprises. À 22 ans, il est l’heure du grand saut pour le suédois. Rennes, Seville et l’Ajax seraient également sur les rangs. L’ASSE frapperait un grand coup en attirant un joueur de son talent.

Vendredi 26 Juillet

Mercato : L’ASSE passe la seconde !

Samedi 27 Juillet

L’ASSE s’offre Villarreal en amical (3-1)

Les Verts enchaînaient un deuxième match de préparation ce samedi, avec un adversaire d’un tout autre calibre. Face à Villarreal, et alors que le groupe de l’ASSE n’est pas encore à 100 %, Olivier Dall’Oglio a aligné deux 11 différents. Dès l’entame, et alors que notre regard se portait sur le positionnement des deux nouvelles recrues, une mauvaise nouvelle est déjà arrivée… Blessé la quasi-totalité de la saison passée, Ibrahima Wadji s’est tout de suite tenue l’arrière de la cuisse. L’avant-centre a cédé sa place dès la deuxième minute, remplacé par Ibrahim Sissoko. De son côté, très en jambes, Zurich Davitashvili a porté l’ASSE avec un doublé et une passe décisive.

1ère mi-temps : Larsonneur – Appiah, Abdelhamid, Briançon, Maçon – Mouton, Gauthier, Old – Cafaro, Wadji, Boakye.

2ème mi-temps : Green – Pedro, Batubinsika, Owusu, Nzuzi – Fomba, Sahraoui, Gauthier – Othman, Sissoko, Davitashvili.

Dimanche 28 Juillet

La rédaction vous souhaite un excellent dimanche. Rendez-vous mercredi pour le prochain match amical face à Montpellier !