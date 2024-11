Cela fait maintenant plus de 2 ans et demi qu’il n’y a pas eu de derby entre l’OL et l’ASSE. Une attente interminable qui va prendre fin ce dimanche à 20h45. La dernière confrontation entre Lyon et Saint-Etienne a eu lieu en Janvier 2022 et c’était déjà au Groupama Stadium. Les supporters lyonnais appellent a la mobilisation dès la veille de la rencontre.



Une rivalité qui dure depuis des siècles

La rivalité entre Saint-Etienne et Lyon est née bien avant le football. Les 2 villes sont opposées depuis des décennies. Lyon étant la ville du textile et Saint-Etienne, la ville minière. La préfecture du Rhône étant la ville Bourgeoise, Saint-Etienne étant la ville ouvrière. Une opposition de styles qui a forcément créé des tensions.

Le football n’arrangera rien à cette rivalité. L’ASSE domine le foot français dans les années 1960-70. Pendant que son voisin impuissant ne peut que constater cette domination. Pierre Faurand puis Roger Rocher déclareront : "En matière de Football, Saint-Etienne restera la capitale et Lyon sa banlieue". En 1987, un homme nommé Jean Michel Aulas arrive à la tête de l’OL. Son club ne compte aucun titre de champion de France, tandis que l’ASSE en compte 10.

Au début des années 2000, Lyon commence à s’installer sur le toit du football français. Les gones remportent 7 titres consécutifs et écrivent les plus belles pages de l’histoire de leur club. L’ASSE de son côté, connaîtra une descente en Ligue 2 et aucun succès depuis 1994 face à son rival. Il faudra attendre le 100ème derby en 2010 pour voir les Verts battre l’OL. Depuis maintenant 11 ans, aucune des 2 équipes n’a remporté le moindre trophée. Si l’OL reste favori, le club lyonnais est moins craint que dans les années 2000.

Les supporters lyonnais se rassemblent avant d’affronter l’ASSE

Ce samedi, aura lieu le dernier entraînement des 2 équipes avant le 125ème derby de l’histoire entre l’OL et l’ASSE. La quasi-totalité des groupes de supporters lyonnais appellent à se rassembler pour encourager leurs joueurs. Leur mot d’ordre est clair : "Se rassembler pour perpétuer la tradition, éclater les Verts !". Un rassemblement courant côté lyonnais avant un derby. Pour rappel, l’entraînement de l’ASSE sera également ouvert au public, samedi matin.