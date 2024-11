L'Olympique Lyonnais n'a pu faire mieux qu'un nul 2-2 sur la pelouse d'Hoffenheim ce jeudi soir. Après une fin de match spectaculaire, l'OL s'est immédiatement tourné vers le derby. Plusieurs joueurs se sont exprimés.

Malgré un match important en Coupe d'Europe, l'OL a clairement fait le choix de privilégier le derby et la Ligue 1. Pierre Sage a opéré un large turn-over en allant jusqu'à changer son gardien de but. En difficulté pendant une heure, il aura fallu que le manager lyonnais procède à quatre changements pour inverser immédiatement la tournure de la rencontre. Le plan aurait pu être parfait avec des lyonnais qui parvenaient à prendre l'avantage dans les derniers instants du match. Mais sur la dernière action de la rencontre, le club allemand est venu gratter le point du nul.

L'OL fait le tourner et se projette (trop ?)

Capitaine du soir, Maxence Caqueret s'est exprimé au coup de sifflet final.

Maxence Caqueret (milieu de terrain de l'OL) : « On connaît ce match hyper important pour tout le peuple lyonnais. Ça va être un match intéressant à disputer. On va se préparer et on sera prêt car on veut à tout prix gagner ce derby ! »

Pierre Sage (Entraîneur de l'OL) : "On avait vraiment la volonté de gérer le match de ce soir et celui de dimanche pour avoir deux équipes et de la fraicheur pour ce Derby qui est un match très important pour le Peuple Lyonnais, le Club et l'équipe. Je pense que nous étions dans le bon scénario. Les changement ont vraiment montré un contraste mais je reste très déçu par le résultat. C'est une grosse déception ce soir."

Lucas Perri au micro de France TV : "Les Derbies sont des matchs à part. Tous les joueurs rêvent de les disputer. Quand je suis arrivé ici, c'est la première chose qu'on m'a évoqué : la rivalité, l'histoire de ce derby. Ce sera un grand bonheur de jouer ce match. On va aller chercher la victoire si Dieu le veut et en profiter."