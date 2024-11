Le Havre se trouve dans une situation compliquée. Confronté à des difficultés économiques, le HAC peine à sortir de la zone rouge en ce début de saison. Un contexte difficile pour le concurrent de l'ASSE en Ligue 1. Jean-Michel Roussier s'est exprimé dans les colonnes de L'Equipe. Extraits.

Le HAC lésé en Ligue 1 ?

Jean-Michel Roussier (Président du HAC) : "La saison du Havre ? On espérait un peu mieux, c'est sûr. Mais elle est sans grande surprise. La seule surprise, ce sont des faits de jeu qui s'accumulent à chaque journée et nous sont systématiquement défavorables. Il y a toujours un problème, ça commence à peser. Je veux bien entendre que ça s'équilibre sur une saison. Là, je trouve qu'on a pris un gros avantage sur le négatif..

On aurait pu marquer plus de buts, en encaisser moins, etc. Mais ces faits de jeu nous privent, je pense raisonnablement, de trois points. C'est une litanie, on les liste tous. Ils sont en plus assez indiscutables, avec des cartons rouges distribués chez nous mais pas en face, des décisions prises à l'emporte-pièce sans que le VAR n'ait été consulté. Je ne pleurniche pas, c'est un constat."

Un mercato compliqué à venir

Jean-Michel Roussier (Président du HAC) : "Il faudra vendre en janvier, c'est très certain. Est-ce que l'équipe s'affaiblira ? Non. On trouvera des solutions comme on l'a fait jusqu'à maintenant. J'ai une grande confiance dans la direction sportive et dans le staff. Je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. On est un point derrière les trois équipes devant nous (Nantes, Angers et Saint-Étienne), on n'est pas largués. Depuis le début, on sait que ce sera serré. Et on a géré l'effectif en fonction de nos moyens. On n'a pas flambé, contrairement à d'autres, pour ne pas nous mettre dans une situation dangereuse. C'est tout."

La Ligue 1 moins stable que la Ligue 2

Jean-Michel Roussier (Président du HAC) : "Le risque de descendre en L2 ? Le paradoxe, aujourd'hui, c'est que l'économie d'un club de L2 est probablement plus stable que celle d'un club de L1 comme le nôtre. Avec la masse salariale, les charges, on est moins en risque en L2 qu'en L1. Mais ce n'est surtout pas notre volonté d'y retourner. Et il n'y a pas de remise en question sur l'avenir du club, Ligue 1 ou Ligue 2."