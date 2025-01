Après avoir réalisé une performance exceptionnelle en Ligue des champions, le LOSC reçoit l'ASSE ce samedi soir. Lucas Chevalier s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Lucas Chevalier (Gardien du LOSC) : "On avait rendez-vous le lendemain à 9 heures. On n'a pas pu célébrer très longtemps. On le fera peut-être un peu plus tard. Avec les matchs resserrés, c'est compliqué. Mais je pense que chacun, à sa manière, a pu décompresser. On n'a pas le choix de repartir. Après ce genre de match, tu dors très peu. Après n'importe quel match, surtout tard le soir, à 21 h. C'est difficile de trouver le sommeil, que ce soit en Ligue 1 ou en Champions League, avant 4-5h, avec l'adrénaline. On se refait les actions et le match.

La récupération n'est pas optimale, mais on compense ça dès le lendemain. Le choc que j'ai pris à l'épaule ? Je suis marqué, il s'est essuyé les crampons sur mon épaule. J'ai encore quelques petites douleurs sur quelques mouvements. Mais ça fait partie du jeu. Je ne pense pas qu'il veut faire mal. Ça se ne joue à rien. Il n'y a pas de problème. Si c'était à refaire, je le referais et je suis à 100 %."

Chevalier et le LOSC revanchard

Lucas Chevalier (Gardien du LOSC) : "La semaine va être un peu similaire à celle qu'on a connue après avoir affronté le Real Madrid. On a une grande joie la semaine et on joue chez nous dans la foulée contre une équipe mal classée. On se doit de gagner samedi, et de repartir de l'avant en championnat. Ce sera sera difficile. Je me rappelle de la première mi-temps contre Toulouse après le Real Madrid. C'était très compliqué, avec une atmosphère différente dans le stade. On peut avoir une fatigue physique ou même mentale. On va recevoir une équipe qui sera peut-être un peu plus bas que Feyenoord.

On va devoir un peu plus se forcer. Etre un peu plus patient et accepter le fait qu'on ne va pas mettre six buts tous les trois jours. C'est notre boulot. On est content, on fait des belles choses, mais le foot ne s'arrête jamais. On est obligé de remettre le couvercle contre des équipes de gabarits différents dans des contextes différents. On va jouer le match pour les battre. Et sans oublier qu'au match aller, on avait perdu là-bas. On a aussi une revanche à prendre."