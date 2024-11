Zuriko Davitashvili est l'homme en forme du début de saison stéphanois. L'ancien Bordelais a déjà inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives sous les couleurs de l'ASSE. L'international géorgien commence même à s'imposer petit à petit au sein de sa sélection. S'ils ont échoué pour être promus en Ligue A de la Ligue des Nations, les hommes de Willy Sagnol vont disputer les barrages pour ne pas descendre.

Un premier tiers de saison marquant à l'ASSE

Arrivé cet été en Provenance des Girondins de Bordeaux Zuriko Davitashvili s'est imposé au sein de l'attaque de l'ASSE. L'international géorgien a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives lors des 11 premières journées de championnat. Il a même été récompensé de son gros début de saison par la récompense du trophée du joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Une récompense logique pour un joueur qui a inscrit l'entièreté des buts de l'ASSE durant ce mois.

Son début de saison ne fait que confirmer son talent déjà révélé en France du côté de la Ligue 2 et plus particulièrement de Bordeaux. Il aura même disputé l'Euro 2024 avec la Géorgie une compétition durant laquelle il n'a pas beaucoup joué. Depuis il possède un rôle différent avec sa sélection. Il est plus souvent aligné par Willy Sagnol, preuve de sa progression depuis son arrivée en Ligue 1.

Des regrets pour la Davitashvili et la Géorgie

Ayant dominé la première partie de son groupe en Ligue des Nations, la Géorgie n'a pas su conserver la tête de sa poule. Les hommes de Willy Sagnol n'ont pris qu'un point lors de la trêve de novembre. Les géorgiens ont fait match nul face à l'Ukraine avant d'aller jouer le match décisif pour la montée en Ligue A. Ils se sont inclinés 2-1 en République Tchèque et ont dit adieu à la promotion. Pire encore, La Géorgie a fini 3ᵉ de sa poule et devra jouer les barrages pour ne pas descendre.

La Géorgie affrontera l'Arménie en mars

Ce vendredi midi avait lieu les différents tirages aux sorts de la Ligue des Nations (Barrages et phase finale). Ayant terminé 3ᵉ de son groupe, la Géorgie devra jouer les barrages face à une équipe de Ligue C pour ne pas descendre. Ils affronteront l'Arménie lors de la trêve internationale de Mars. Le match aller aura lieu à l'extérieur. Il devrait se disputer le jeudi 20 mars 2025. Zuriko Davitashvili et les siens recevront les Arméniens 3 jours plus tard lors du match retour.