Encore en position de relégable, l’ASSE s’apprête à accueillir le Paris Saint-Germain ce samedi pour la 27e journée de Ligue 1. Eirik Horneland a dévoilé la liste des joueurs titulaires pour cette rencontre cruciale dans la course au maintien.

De retour après la trêve internationale, les Stéphanois doivent faire face à un immense défi : affronter le PSG de Luis Enrique, toujours invaincu en championnat. Un duel qui s’annonce compliqué pour l’ASSE, qui occupe actuellement la 17e place avec un match en retard.

Malgré cette position délicate, rien n’est encore joué dans la lutte pour le maintien. Dans les semaines à venir, les Verts affronteront Lens, Brest et Reims, autant d’opportunités pour engranger des points cruciaux. Six équipes (Nantes, Angers, Reims, Le Havre, Saint-Étienne et Montpellier) restent concernées par la relégation, ce qui rend chaque rencontre décisive. Le moindre faux pas pourrait peser lourd dans la balance.

Un effectif qui voit des retours mais aussi des nouvelles absences

Si l’infirmerie stéphanoise a souvent affiché complet cette saison, la situation semble enfin s’améliorer. Ibrahima Wadji, habitué aux rechutes, est bel et bien présent à nouveau, tout comme Ben Old qui fait son retour après plusieurs mois d'absence. Aimen Moueffek, non aligné face à Montpellier, est de retour après avoir profité de la trêve pour se remettre sur pied.

En revanche, Maxime Bernauer ne sera pas de la partie. Exclu face à Montpellier, sa suspension a été confirmée par la commission de discipline, l’empêchant d’affronter le PSG. Son absence devrait permettre à Dylan Batubinsika, en manque de temps de jeu ces dernières semaines avec l'ASSE, de faire son retour sur le terrain.

Malgré ces absences, Eirik Horneland peut compter sur des joueurs en forme : Lucas Stassin brille ces dernières semaines, Pierre Ekwah s’impose dans l’entrejeu, et Irvin Cardona excelle à domicile. De quoi nourrir l’espoir d’un scénario favorable pour les supporters stéphanois ?

La compo de l'ASSE face au PSG