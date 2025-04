L'application mobile Peuple-Vert est désormais disponible pour tous les supporters de l'ASSE. Une plateforme 100 % dédiée aux Verts pour ne rien rater de l’actualité du club et vivre sa passion à fond, où que vous soyez.

Les supporters stéphanois peuvent se réjouir : l’application mobile Peuple-Vert centralise toutes les informations essentielles autour de l’AS Saint-Étienne. Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Android, elle permet d’accéder en temps réel à toute l’actualité du club : résultats, analyses, interviews exclusives et bien plus encore.

Avec une interface fluide et intuitive, même les fans les moins à l’aise avec la technologie peuvent profiter d’une navigation rapide et agréable. Peuple-Vert devient ainsi le compagnon numérique idéal pour suivre les Verts au quotidien, que vous soyez chez vous, au stade ou en déplacement.

Peuple-Vert : une appli pensée par et pour les supporters

Ce qui distingue l’application Peuple-Vert, c’est sa volonté de coller au plus près des attentes des supporters. Voici quelques-unes des fonctionnalités phares :

Résultats en direct & résumés complets : recevez des notifications push personnalisées pour chaque match, but ou info majeure concernant l’ASSE.

Actualité quotidienne : restez connecté avec votre club grâce à des mises à jour constantes, incluant transferts, blessures, déclarations officielles et exclusivités.

Classements et statistiques : accédez à des données détaillées sur les performances de l’équipe et des joueurs, pour mieux comprendre les enjeux de chaque rencontre.

Grâce à cet outil, vous êtes toujours à un clic de l’essentiel, sans avoir à chercher l’information ailleurs.

Téléchargez l’application Peuple-Vert et vivez l’ASSE au plus près

Peuple-Vert ne se contente pas d’informer : elle renforce le lien entre les supporters et leur club. Que vous soyez un ultra des Kops ou un passionné occasionnel, l’application vous plonge dans l’ambiance verte au quotidien.

Téléchargeable en quelques secondes, l’appli vous ouvre les portes d’une expérience enrichie et personnalisée. Elle incarne l’identité de Peuple-Vert.fr : proximité avec les supporters, expertise du contenu, et passion partagée pour l’ASSE.

📲 Lien de téléchargement :

👉 Android - Play Store

👉 Apple - App Store

N’attendez plus pour rejoindre la communauté Peuple-Vert ! Téléchargez l’application dès aujourd’hui et vivez l’actualité des Verts comme jamais auparavant.