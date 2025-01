Dans la course au maintien en Ligue 1, l’ASSE a obtenu un point sur la pelouse de l’AJA ce vendredi soir. Les concurrents des Verts jouent ce week-end. C’est le cas de Rennes qui se déplaçait à Monaco à 17 heures. Retour sur la rencontre.

AS Monaco s’est imposé dans un match spectaculaire contre le Stade Rennais (3-2) lors de la 19e journée de Ligue 1, au terme d’une rencontre riche en rebondissements. Dès l’entame, les Monégasques ont affiché leurs intentions offensives et ouvert le score grâce à un joli but de Maghnes Akliouche à la 15e minute. Ce début idéal a mis Rennes sous pression, et malgré quelques opportunités bretonnes, Monaco a tenu bon en première période.

Juste après la pause, les hommes d’Adi Hütter ont fait preuve d’un réalisme clinique. Marcus Biereth a doublé la mise à la 52e minute, avant qu’Aleksandr Golovin n’inscrive le troisième but monégasque quatre minutes plus tard (56’). À ce moment-là, l’ASM semblait avoir fait le plus dur. Cependant, Rennes n’a pas abdiqué. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Nagida a redonné espoir aux visiteurs en réduisant l’écart (45’+1), puis Amine Gouiri, fidèle à son efficacité, a marqué à la 67e minute pour relancer complètement la rencontre.

La fin de match a été marquée par une intensité forte, avec des Rennais qui ont tout tenté pour égaliser. Monaco, solide défensivement dans les dernières minutes, a résisté aux assauts répétés des Bretons. Le match s’est achevé après 6 minutes de temps additionnel, confirmant une victoire précieuse pour l’ASM.

Grâce à ce succès, les Monégasques confortent leur position dans la lutte pour l’Europe, démontrant leur capacité à répondre présent dans des rencontres à haute intensité. Rennes s’enlise dans la crise et reste derrière l’ASSE qui gagne une place. Les rennais se dépasseront à Geoffroy Guichard dans 15 jours après avoir reçu Strasbourg.