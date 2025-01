À l'issue de la rencontre, l'After Foot sur RMC a débriefé la rencontre jouée ce vendredi soir entre l'ASSE et l'AJ Auxerre (1-1). Lionel Charbonnier, très critique avec les Verts depuis le début de saison, a échangé avec Kévin Diaz. Retranscription.

Kevin Diaz : "Oui Auxerre voulait gagner car elle est à domicile et c'est le cas de toutes les équipes qui veulent jouer à domicile. Mais la statistique après 20 minutes de jeu est folle... Saint-Etienne avait le ballon 80% du temps. C'était énorme. Après ça s'est rééquilibré fin de première mi-temps et les auxerrois sont bien revenus. 63% sur l'ensemble du match pour les Verts, c'est quand même beaucoup à l'extérieur. Si Auxerre est lucide, ils sont contents du point du match nul. Je rappelle quand même que Mensah sauve la balle de match sur la ligne (de Boakye) même s'il était hors-jeu ! Il y avait quand même des belles opportunités pour l'ASSE. Du côté stéphanois, c'est très très rare de voir un entraîneur... c'est pas Liverpool... mais il y a quand même 63% de possession de balle à l'extérieur. Ce soir, il te manque huit joueurs dont Bouchouari qui est la caution technique de cette équipe. Ils ont des principes de jeu qui sont beaucoup plus clairs. Je ne sais pas s'ils vont se sauver mais ils ont une identité claire. Et, le coach est là que depuis un mois !"

"S'il en reste là, ça ne sera pas suffisant pour s'en sortir. Il faut quand même 2 ou 3 recrues selon moi" (Charbonnier après AJA-ASSE)

Lionel Charbonnier : "Les Verts progressent avec une identité de jeu différente. Horneland est dans la conservation contrairement à Dall'Oglio qui était plus dans le jeu de transition. On voit nettement la patte Horneland mais je continue à penser que ça ne suffit pas. Oui, il y a de la possession mais il n'y a pas énormément de situations de buts. Le plus dur reste à faire. C'est déjà compliqué de mettre sa patte aussi vite. Le jeu de possession encore plus, c'est très compliqué. Ça a très bien été fait, maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, à savoir travailler la relation entre les milieux et les attaquants. On a vu Stassin bien placé, ce n'est pas passé à quelques centimètres près. S'il en reste là, ça ne sera pas suffisant pour s'en sortir. Il faut quand même 2 ou 3 recrues selon moi mais apparemment Horneland dit que ça pourrait suffir."

Stassin commence à convaincre

Lionel Charbonnier Sur Stassin : "J'attend de le voir avec un mec à côté de lui. Il se grille avec un gros travail défensif, seul. Il avait plus trop la lucidité et il manquait des ballons faciles... non en vrai attaquant s'il se partage le rôle defensif, il va gagner en lucidité et je trouve que c'est une bonne pioche.

Kevin Diaz : "C'est un vrai joueur qui aime marquer des buts, à l'aise, capable de marquer des buts. Il a 20 ans et à Anderlecht, Westerloo et l'ASSE, au niveau statistique, c'est très propre ! C'est un CV intéressant quand même ! La ligue 1 c'est dur, mais s'il continue à progresser comme il est en train de le faire, les 10 millions, il va vite les amortir."