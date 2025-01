La saison 2024-2025 de Ligue 1 s’annonce palpitante, notamment en bas de tableau, où huit équipes se battent pour assurer leur maintien. Reims, Rennes, Angers, Le Havre, Nantes, Saint-Étienne (ASSE), Auxerre, et Montpellier se livrent une lutte acharnée, et leurs confrontations directes sont devenues des rendez-vous incontournables, comme la rencontre de ce vendredi entre Sainté et Auxerre (1-1).

Dans leur quête du maintien, les Verts doivent s'appuyer sur un élément prépondérant : gagner contre ses concurrents directs. À ce jeu, qui est l'équipe de ligue 1 la plus performante. Explications.

Reims, l’incontestable maître des confrontations directes

Avec une impressionnante moyenne de 2 points par match dans ces affrontements, le Stade de Reims survole le classement des duels pour le maintien. Réguliers et efficaces, les Rémois ont fait preuve d’une solidité admirable face à leurs rivaux directs. Rennes suit avec 1,71 point/match, confirmant son statut d’équipe difficile à manœuvrer.

Angers et Le Havre, les outsiders constants

Angers et Le Havre, avec une moyenne identique de 1,63 point/match, se placent comme des adversaires coriaces. Ces deux formations, bien que parfois irrégulières, ont su capitaliser lors des moments décisifs pour engranger des points précieux.

Nantes et ASSE, en quête de régularité

Nantes (1,44 point/match) et Saint-Étienne (1,33 point/match) montrent des signes de fébrilité dans ces duels cruciaux. Si les Canaris et les Verts veulent éviter une fin de saison sous tension, ils devront trouver plus de constance dans les confrontations directes.

Auxerre et Montpellier, en grande difficulté

La situation devient critique pour Auxerre (1,11 point/match) et, surtout, Montpellier (0,43 point/match), qui peinent à rivaliser face à leurs concurrents. Lanterne rouge de ce classement spécifique, Montpellier devra vite inverser la tendance pour espérer se maintenir.

Dans cette lutte acharnée, chaque match entre ces équipes revêt une importance capitale. Avec des écarts si serrés, un duel peut tout changer dans la course au maintien, promettant une fin de saison haletante en Ligue 1.

1. Reims : 2 points/match

2. Rennes : 1.71 point/match

3. Angers : 1.63 point/match

4. Le Havre : 1.63 point/match

5. Nantes : 1.44 point/match

6. ASSE : 1.33 point/match

7. Auxerre : 1.11 point/match

8. Montpellier : 0.43 point/match

Crédit photo : asse.fr