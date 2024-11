L'ASSE se déplace à Rennes ce samedi (17 heures). Le SRFC traverse une période difficile en Ligue 1. Daniel Riolo a commenté l'actualité du club breton et s'inquiète de la dynamique avant de recevoir les Verts.

Daniel Riolo : "Rennes pour l'instant, de Sampaoli, on a vu juste le bonnet. Il a dit après le match qu'il y avait du boulot. Pour le coup, j'ai envie de leur demander, les gars, vous avez envie de jouer ? On peut me dire, il faut qu'ils achètent des joueurs, le mercato a été mal fait, etc. Peut-être. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain, c'est difficile à contredire.

Mais ça veut dire que le directeur sportif est arrivé cet été, Massara dont on disait les plus belles choses, il aurait mis à dispo des joueurs qui sont des pipes en Ligue 1 ? Ce que je ne crois pas forcément. Quand on regarde les matchs, c'est ce qu'on peut se dire. Hier, ça se passait mal avec l'entraîneur Julien Stephan. Toute une petite bande se plaignait. Le problème, c'était Stéphan ? On y va avec des nouveaux joueurs. Ça ne marche pas avec Stéphan. Très bien. Au revoir Stéphan."

Daniel Riolo interpelle les joueurs

Daniel Riolo : "On a attendu quand même cette saison, mais c'est vraiment la cata. Sampaoli quand il arrive et qu'il regarde le match de Rennes à Lille, ce n'est même pas un chantier qu'il a devant lui. Ce n'est pas la maison à rénover. Il doit reprendre jusqu'aux fondations de l'équipe ! Il faut tout recommencer. C'est terrible. Tu as envie d'aller voir les joueurs : "Vous voulez jouer au foot ou pas ? Vous avez un salaire. Vous êtes un contrat. Mais juste, courez, ! Faites quelque chose, parlez-vous !" Là, c'est au-delà de la honte. Tu n'as même pas honoré ton contrat.

Je veux bien qu'on me dise qu'il y a des absents, que certains ne jouent pas à leur poste, que le recrutement est mauvais. Mais ce sont des joueurs professionnels ! Tu n'as pas le droit de te comporter comme ça. Là, c'est minable."

Rennes en danger en Ligue 1

Florent Gautreau : "Le match n'était pas bon, en revanche, c'est le match joker de Sampaoli. Personne à Rennes ne pensait qu'il allait révolutionner l'équipe sur ce match-là. Et, le fait que ce soit à Lille, contre un club qui était favori, ce n'était pas le pire des scénarios pour Sampaoli. Le pire des scénarios, ça pourrait être maintenant. Là, ils ont un enchaînement de trois matchs où ils reçoivent Sainté, ils vont à Nantes et ils reçoivent Angers.

C'est à présent que ça commence pour lui en Ligue 1. Il a eu un peu de temps avec la trêve, mais il a eu aussi des traditionnels venus des internationaux. Donc là désormais, il a vu son équipe en compétition. Il a mis son système, il a relancé quelques joueurs. Il a aussi perdu Seidu. Il va devoir rechanger derrière. C'est à présent que ça commence. On se doutait bien que ça allait être compliqué. On attendait quelques choix forts. On a vu le système, mais c'est surtout que les joueurs ne sont pas du tout entrés dans la bataille. C'est-à-dire que l'effet Sampaoli, le côté électro-choc en termes d'intensité, de motivation n'a pas eu lieu. Pour le reste, on va observer.