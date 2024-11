Walid Acherchour et Damien Perquis sont revenus sur la victoire très importante de l'ASSE face à Montpellier dans l'AfterFoot ce week-end. Retranscription.

Le Chaudron, ce 12ème Homme

Damien Perquis : "Saint-Etienne possède un Stade et un Public qui apporte quelque chose de supplémentaire qui apporte une force supplémentaire. Un atout que n'ont pas les autres candidats au maintien en Ligue 1. Je pense que leur maintien passera par ce genre de prestation à domicile. Le Public est véritablement un atout. Mais il faut aussi être capable t'amener ce Public avec toi.

En première période, si Montpellier avait réussi à ouvrir le score, notamment par Nordin en début de match, il n'y avait pas photo. Mais je pense qu'Olivier Dall'Oglio a eu un discours à la mi-temps qui a demandé à ses joueurs d'emmener le Public avec eux. Le but de Bouchouari a récompensé un bon retour de l'ASSE en sortie des vestiaires.

Je pense que Geoffroy-Guichard est un stade où le Public fait peur. Ce Public doit faire peur. Et chaque équipe doit penser que venir à Saint-Etienne est difficile. C'est un véritable douzième homme qui est derrière l'ASSE. Je ne dis pas que le résultat est logique mais il yta ce supplément d'âme à Geoffroy-Guichard qui va leur apporter des points cette saison. Ce n'était pas un match à trois points, mais déjà un match à six points là. Il ne fallait surtout pas perdre et en plus, ils ont gagné donc c'est superbe.

Bouchouari au début, c'était très compliqué. Finalement, c'est en Ligue 1 qu'il est plus à l'aise. En Ligue 2, il se faisait monter en l'air. Peut-être plus adapté au football de Ligue 1."

L'ASSE de mieux en mieux ?

Walid Acherchour : "Ce samedi, j'ai trouvé l'ASSE vraiment en difficulté. Montpellier aurait mérité mieux. Mais l'ASSE a matérialisé les améliorations que nous avions pu apercevoir face à l'OL. Ils avaient été très loin d'être ridicules dans le Derby. Je suis content pour le petit Bouchouari. Il avait fait un super match contre Lyon et il marque un très beau but. Nous avons eu Joao Neves avec les PSG, il marque une reprise de volée similaire."