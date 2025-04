La pression sera forte pour l'ASSE ce dimanche. Les stéphanois devront impérativement obtenir un résultat pour se rapprocher de leurs concurrents au maintien. Dennis Appiah s'est présenté devant la presse ce vendredi.

Dennis Appiah (Joueur de l'ASSE) : « Oui, j’ai regardé Lazio-Bodo Glimt (rires). Oui, j’ai regardé Manchester United-Lyon et à 2-2 je suis allé me coucher car il faisait tard et j’étais fatigué. Mon frère était chez moi, j’ai entendu le but à 3-2 puis le penalty alors j’ai remis dans mon lit. Comme toute la semaine et comme tous les matchs de football, ça peut créer des émotions de folie. Ça a dû être exceptionnel pour Manchester hier et ça a dû être un peu difficile pour les lyonnais hier soir. On pourrait croire 120 minutes… forcément ça peut laisser des traces, car ils ont fini tard et il y a eu de l’intensité et des émotions. Le plus dur à digérer c’est ça. Ce sont des joueurs professionnels de haut niveau et physiquement, ils seront prêts. À savoir comment ils seront émotionnellement mais c’est le meilleur match pour eux pour passer à autre. C’est un derby, ce n'est pas un match lambda. Je ne m’attends pas à ce qu’ils soient blessés. Ils savent que le chaudron sera plein et ce sera un match avec de l’animosité et de l’hostilité donc je m’attends à un grand match et à un grand Lyon en face de nous.

J’ai vu l’entrée de Fofana, même sur les 30 premières minutes qu’ils jouent avant les prolongations, il a apporté beaucoup de vitesse et de percussion. Cherki a fait un énorme match aussi quand il est dans un grand jour et qu’il est connecté avec les autres. Il est difficile à arrêter. Les deux joueurs étaient présents au match aller et on avait plutôt bien répondu. Quoi qu’il arrive, il y a toujours des bons joueurs en Ligue 1. Que ce soit eux ou un autre, il y aura forcément du répondant en face donc on va essayer de faire ce qu’il faut. »

Dennis Appiah (Joueur de l'ASSE) : "Comme je vous ai dit, chaque week-end, on rencontre des joueurs avec de grandes qualités. Ça a été le cas à Paris, à Monaco, c'est le cas aussi. Il y a toujours des clubs. Mais à Nantes, sur le côté, c'est hyper compliqué aussi. On a confiance en nos forces, on connaît nos qualités aussi. On sait que forcément ça va être compliqué, mais quand on est impliqué collectivement, on est capable de mettre en difficulté ou en tout cas de freiner ces joueurs-là. Et puis nous aussi, on a quand même du répondant aussi offensivement. En ce moment, ça marche plutôt bien pour nos attaquants. Plutôt que de penser forcément qu'à ce qu'eux sont capables de nous mettre en place, qu'est-ce que nous on va mettre en place pour les gêner aussi."

Des scénarios fous dans le football ? "Ça on sait, quand on mène, ça peut vite se retourner, mais le contraire aussi. On a été capable de le faire aussi sur certains matchs, où quand on était mené, on a réussi à revenir. Ça a montré beaucoup de choses cette semaine. On a déjà vu le match de Paris aussi, mardi. Il y a eu le match de Lazio et de Bodo Glimt aussi, qui était intéressant. Les matchs, tant qu'ils ne sont pas terminés, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ils ne sont jamais terminés, il faut toujours être concentré. Et on voit que l'aspect émotionnel et mental est hyper important sur ce genre de match. Parce que si on regarde le match de Lyon hier, je pense que Manchester a dominé la première mi-temps. On a l'impression qu'ils volent. Ils ont l'occasion du 3-0 de Garnacio qui peut sceller le match. Et au final, Lyon, on ne sait pas comment arriver à revenir. Et puis ils prennent le dessus. Et puis même à 10 contre 11, mentalement ils sont au-dessus. Et puis là ils pensent, c'est leur coach qui l'a dit je crois, qu'ils pensent que ils se sont sentis déjà qualifiés et avec l'ambiance qu'il y a à Manchester et tout sur le but qui arrive un peu trop vite sur le 3-4 après tout est renversé donc la partie émotionnelle va être importante ce week-end."