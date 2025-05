Le Stade de Reims va mieux. Si les rémois se sont inclinés face à l'OGC Nice (1-0), les hommes de Samba Diawara ont montré un bien meilleur visage qu'a Montpellier. Les rémois attendent l'ASSE de pied ferme pour une rencontre qui aura le goût de finale en quête du maintien en Ligue 1.

Samba Diawara (Stade de Reims) : "Je suis déçu du résultat, ça, c'est certain. Parce qu'on concède un but évitable et parce qu'on a quelques possibilités pour recoller au score. Malheureusement, on n'a pas été efficace. Par contre, j'ai vu une réaction par rapport au match de Montpellier. J'ai vu des meilleures intentions et plus de qualité que ce qu'on a vu la semaine dernière à Montpellier. Oui, on est frustrés, on est déçus, mais on a des motifs de satisfaction et on ne va pas baisser les bras. Il nous reste deux matchs pour obtenir notre maintien. Je pense qu'on peut s'appuyer sur certains éléments de ce match. pour essayer de l'assurer, d'assurer ce maintien."

Reims - ASSE : Finale pour rester en Ligue 1

Samba Diawara (Stade de Reims) : "Pour l'instant, on a une avance de 5 points sur le barragiste, 6 points sur le relégable. Donc on préfère malgré tout être à notre place qu'à celle de nos poursuivants. Mais tout est encore jouable. Donc à nous de faire en sorte de conserver cette avance après la rencontre de la semaine prochaine.

Ça pourrait jouer là. On n'a aucune certitude parce qu'il y a encore des matchs ce week-end. Mais si Saint-Etienne obtient un bon résultat ce week-end, ça pourrait devenir un match décisif (l’ASSE a perdu face à Monaco depuis). Aujourd'hui, je le répète, on a six points d'avance. On a un goal average qui est favorable par rapport à eux. Donc, on se doit d'attendre leurs résultats de ce week-end pour savoir si ce sera le match tant attendu."