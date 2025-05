Indisponible depuis le 13 avril, Benjamin Bouchouari a repris l'entraînement collectif avec l'ASSE cette semaine. Le milieu marocain sera bien là pour les deux derniers matchs décisifs des Verts.

C’est un renfort de taille pour l’AS Saint-Étienne. Touché au dos face à Brest (2-2), Benjamin Bouchouari avait manqué le derby face à l’OL, ainsi que les déplacements à Strasbourg et la réception de Monaco. Trois matchs capitaux que le milieu stéphanois a dû suivre depuis les tribunes, avec frustration.

Mais cette semaine, le numéro 6 des Verts a enfin fait son retour à l’entraînement collectif. Sauf rechute, il sera opérationnel pour les deux dernières journées de Ligue 1, qui détermineront l’avenir du club. L’ASSE, actuellement 17e avec 27 points, n’a plus le droit à l’erreur : il faudra s’imposer à Reims ce samedi puis contre Toulouse à Geoffroy-Guichard pour espérer décrocher la place de barragiste.

Un maillon essentiel au milieu pour l'ASSE

Sa qualité technique, sa capacité à orienter le jeu et à casser les lignes seront des atouts précieux pour les Verts dans ce sprint final. Bouchouari a disputé 24 matchs cette saison en Ligue 1, et reste un élément moteur de l’entrejeu stéphanois. Son absence s'est parfois fait ressentir ces dernières semaines, notamment dans la maîtrise et la relance.

Le retour du milieu marocain tombe à point nommé, alors que les Verts devront réaliser un exploit : prendre six points et espérer un faux pas du Havre pour atteindre la 16ᵉ place. Tout se jouera ce samedi à 21 h au stade Auguste-Delaune, avant une possible dernière finale contre Toulouse.

Saint-Étienne pourra au moins compter sur l’un de ses leaders pour relever ce dernier défi. L’heure est venue de tout donner, avec Bouchouari au cœur du jeu. Reste à savoir s'il entamera la rencontre dans la peau d'un titulaire.

Pour l'instant, aucune information quant à la possibilité de retrouver Lucas Stassin dans le groupe ce week-end.