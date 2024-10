Ce samedi à 17h, les stéphanoises reçoivent le Paris FC. C’est la première fois cette saison que l’ASSE reçoit dans ce championnat de Arkéma Première Ligue après deux affiches disputées à l’extérieur. Victorieuses de Reims (1-2) et Nantes (0-1), les Vertes vont se confronter au leader de ce championnat qui restent sur deux succès 6-0 et 8-0 face à Guingamp et le Havre. Invitée de France Bleu Saint-Etienne Loire ce mardi soir, Fiona Bogi évoque ses premières semaines sous le maillot stéphanois.

» La combativité et la solidarité sont vraiment ce qui se dégage le plus. «

» Le début de saison est parfait ! Si on nous avait dit ça en début de préparation, on aurait signé de suite. Donc pour l’instant, nous sommes totalement satisfaits de ces deux premiers résultats. (L’ASSE est quatrième et invaincue)

Ce qui ressort de ces deux matchs, c’est la solidarité que nous avons montrée et l’esprit d’équipe. […] La combativité et la solidarité sont vraiment ce qui se dégage le plus.

» La course au maintien est notre objectif «

C’est vrai que nous sommes un peu frustrées du contenu proposé lors de ces deux derniers matchs, notamment par rapport à ce que nous avions mis en place durant la préparation. Mais ce sont ces deux résultats qui nous satisfont. Nous ne nous connaissons pas forcément toutes, il y avait pas mal de recrues, et ce sont nos deux premiers matchs, donc deux déplacements d’affilée, ce qui a été assez épuisant. Dans l’ensemble, nous sommes vraiment satisfaites.

La course au maintien est notre objectif. C’est ce que nous souhaitons acquérir le plus rapidement possible, et nous verrons par la suite ce qui arrivera. A l’ASSE, nous prenons les choses étape par étape, comme disent les actionnaires en début de saison : step by step. L’essentiel d’abord, c’est d’assurer le maintien, puis nous verrons par la suite.

Cap sur ASSE – Paris FC

Le coach m’a fait venir aussi pour ma polyvalence. Mon poste de préférence est bien sûr défenseur central, mais je peux évoluer au milieu de terrain ou au latéral, comme cela a été le cas ce week-end. Je me mets à contribution de l’équipe, et tant que je suis sur le terrain, c’est le plus important.

Concernant le Paris FC, je n’étais pas là lors de notre dernier affrontement (elle est arrivée au club cet été), mais j’ai suivi ça à la télé. C’était un très bon résultat (Paris FC 0-1 ASSE). Nous les avons aussi affrontés en match amical, où, malgré la défaite, nous avons réalisé une bonne prestation. C’était notre premier match amical, et nous avons vraiment produit un bon contenu.