À la veille du choc face à Lyon, Eirik Horneland a dévoilé le groupe stéphanois retenu pour ce 126e derby. Trois absences notables viennent peser sur l’effectif de l'ASSE.

Ce vendredi, Eirik Horneland a annoncé une bien mauvaise nouvelle en conférence de presse. Benjamin Bouchouari est touché au dos et sera forfait pour ce derby. Présent ce samedi à Geoffroy Guichard, pour soutenir ses coéquipiers, le milieu marocain pourrait être absent jusqu’à la fin de la saison.

Augustine Boakye, toujours en délicatesse avec une blessure, est forfait pour cette rencontre cruciale. L’ailier ghanéen, révélation du début d’année 2025, manque à l’animation offensive stéphanoise, afin d'offrir des possibilités plus larges.

Pierre Cornud, lui, reste incertain. Touché avant la réception de Brest, le latéral gauche était présent ce samedi, lors de l’entraînement collectif sur la pelouse de Geoffroy Guichard.

Enfin, Yvann Maçon est suspendu pour ce derby, suite à une accumulation de cartons jaunes (3 avertissements en moins de 10 matchs). Longtemps préféré à Appiah ces dernières semaines, le Guadeloupéen laissera sa place sur le flanc droit. Ce sera à Dennis Appiah de tenir le choc face à Cherki et consorts, dans un duel où chaque duel individuel comptera.

Derby sous haute tension : tout à gagner, rien à perdre

Lyon débarque dans le Chaudron avec 51 points au compteur et une place dans le top 4 en ligne de mire. La Ligue des champions est en vue pour les hommes de Paulo Fonseca, qui pourront compter sur un effectif en pleine confiance.

À l’inverse, l’AS Saint-Étienne navigue en eaux troubles, engluée à la 17e place avec 24 points. Chaque match est une finale dans la course au maintien. Et si l’affiche paraît déséquilibrée sur le papier, l’histoire du derby nous rappelle qu’il se joue souvent au mental… et à l’orgueil.

Privé de trois éléments, Eirik Horneland devra mobiliser son groupe comme jamais pour faire chavirer Geoffroy-Guichard et relancer une dynamique en panne. Un exploit serait bien plus qu’un soulagement : il pourrait marquer un tournant dans la saison.

Le groupe convoqué par Eirik Horneland (ASSE)