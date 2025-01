Depuis son arrivée en grande pompe comme principal diffuseur de la Ligue 1 en août 2024, DAZN traverse une période tourmentée. La plateforme britannique, qui avait remporté les droits de diffusion de huit matchs sur neuf pour un montant moyen de 400 millions d’euros par an, peine à séduire un nombre suffisant d’abonnés. Cette situation critique a conduit DAZN à exprimer, ces dernières semaines, sa volonté de renégocier son contrat avec la Ligue de Football Professionnel (LFP), comme l’a révélé RMC Sport.

Après six mois de diffusion, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de DAZN. La plateforme comptabilise environ 400 000 abonnés, un chiffre bien en deçà de l’objectif de 1,5 million nécessaire pour garantir la rentabilité de l’opération. Malgré des initiatives pour rendre le produit plus attractif – comme le lancement du magazine Le Mag Live et du multiplex MultiZone –, les abonnements stagnent. Pire encore, le piratage continue de croître, comme le rappelle Vincent Labrune, président de la LFP : « Quand tu as trois personnes qui regardent la Ligue 1, il y en a une seule qui paye. »

DAZN en passe de quitter le navire ?

Au cœur de ce contrat se trouve une clause de sortie, activable dès le 1er décembre 2025, si le cap des 1,5 million d’abonnés n’est pas atteint. DAZN a récemment communiqué ses chiffres à la LFP, mais ces derniers n’ont pas encore été rendus publics. Néanmoins, des sources proches du dossier estiment que 90 % des abonnés potentiels ont déjà été recrutés, laissant peu d’espoir à la plateforme de rattraper son retard.

Cette situation a poussé DAZN à envisager une renégociation du contrat, arguant que le marché français ne permet pas un retour sur investissement suffisant. Face à cette demande, la LFP reste prudente, estimant qu’il pourrait s’agir d’une stratégie de négociation pour obtenir des conditions plus favorables.

La LFP va-t-elle enfin lancer sa plateforme ?

Si DAZN décidait d’activer sa clause de sortie, cela aurait des répercussions majeures, notamment pour BeIN Sports, dont le contrat pourrait également être annulé. Pour la LFP, l’enjeu est de trouver une solution pérenne afin de garantir des revenus stables aux clubs français, déjà fragilisés financièrement. Parmi les options évoquées figure la création d’une chaîne ou d’une plateforme propre à la Ligue, une idée jamais totalement écartée.

Dans les bureaux de DAZN, situés à Londres, un constat amer est dressé : le marché français semble difficile à conquérir dans un contexte où les modèles traditionnels de diffusion sont bousculés. Alors que les mois à venir seront décisifs, la LFP se prépare à tous les scénarios. Si la renégociation devait échouer, la Ligue pourrait être contrainte de redéfinir entièrement son modèle économique pour les droits TV, avec des conséquences lourdes pour l’écosystème du football français.

L’histoire entre DAZN et la Ligue 1, entamée avec de grandes ambitions, pourrait bien tourner court, laissant derrière elle des interrogations sur l’avenir des droits sportifs en France.