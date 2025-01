Bien que l'ASSE n'ait pas encore enregistré de nouvelles recrues, un premier renfort pourrait bien se concrétiser très prochainement. Irvin Cardona semble plus proche que jamais d'un retour au club.

L'ancien Stéphanois pourrait très bientôt redevenir un joueur de l'ASSE. Le joueur n'a jamais caché sa volonté de revenir dans le forez. Pour autant, les dirigeants stéphanois n'avaient pas souhaité faire le nécessaire l'été dernier. À la demande du nouvel entraineur, Eirik Horneland, le dossier a été réouvert cet hiver. Dans une situation complexe en Allemagne, il a rejoint la Liga sus la forme d'un pret en aout dernier.

Pas une réussite. En 15 matchs de Liga, l'attaquant a inscrit un but et délivré une passe décisive. Titulaire à cinq reprises, il a finalement peu joué en championnat et a également participé à deux matchs de Coupe, avec un but et deux passes décisives à la clé.

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’Espanyol Barcelone souhaitait trouver son remplaçant avant de le libérer. Chose faite, les tractations ont pu se poursuivre ces derniers jours. Le club espagnol demandait notamment un dédommagement sur le prêt payant souscrit auprès d'Augsbourg, selon les infos de l'Équipe. Alors que certains avaient pressenti une arrivée dès ce lundi, il aura fallu faire preuve de patience pour finaliser le deal. Un dossier particulièrement complexe vu le nombre d'acteurs concernés. On semble toutefois proche d'un accord.

Un retour plus proche que jamais à l'ASSE

En effet, contrairement à ce qu'avait indiqué le journal AS, le joueur ne figure pas dans le groupe de l’Espanyol Barcelone qui affronte ce soir Valladolid. Rien d'étonnant. Comme nous vous le glissions ce midi, le joueur devrait arriver à Saint-Etienne aujourd'hui. Il passera alors sa visite médicale dans la foulée. Un timing qui parait toutefois trop serré pour être sélectionnable face à Nantes. Pour rappel, le règlement de la LFP prévoit "qu'un joueur signant un contrat dans un nouveau club est qualifié pour participer aux rencontres de l’équipe professionnelle de son club deux jours après l’envoi de son dossier, le cachet de la poste faisant foi (par exemple : le jeudi pour le samedi), ou de son téléchargement sur iSphere."

Reste à voir si un accord total a été trouvé. Mais, il semble que nous n'en avons jamais été aussi proches. À suivre...