L'ASSE doit une grande partie de sa renommée à l'excellence de son centre de formation. Depuis plusieurs années, l'académie du club s'impose comme un vivier de talents, alimentant progressivement l'équipe première avec un nombre croissant de joueurs issus de ses rangs. La rédaction accorde une attention particulière à ces jeunes espoirs, mettant régulièrement en avant ceux qui brillent au sein du centre de formation de l'Étrat.

Plusieurs jeunes talents ont récemment intégré l'équipe professionnelle, parmi lesquels Mathis Amougou, Kevin Pedro et Meyvin Agesilas, qui ont eu l'occasion de faire leurs premiers pas lors de la phase de préparation. Aujourd'hui, notre attention se porte sur un défenseur central qui est promis à un bel avenir.

Un roc venu du Sud de la France

Elfayed Mnemoi est un jeune espoir prometteur du centre de formation stéphanois. Né le 22 janvier 2008, ce défenseur central franco-comorien est originaire de la banlieue marseillaise, où il a développé ses premières aptitudes footballistiques. Formé initialement à l’US Cheminots et à l’AS Busserine, il attire l’attention grâce à ses performances au sein de l’Olympique Rovenain.

Malgré l’intérêt de l’Olympique de Marseille via son programme "OM Next Génération", Mnemoi choisit de rejoindre l’AS Saint-Étienne (ASSE), un club réputé pour son académie et sa capacité à faire progresser les jeunes talents. En janvier 2021, il signe un Accord de Non-Sollicitation (ANS) avec l’ASSE grâce au travail de Kaisse Hannachi, officialisant son engagement futur avec le club.

Il rejoint finalement Saint-Étienne en juillet 2023 et honorera un contrat jusqu’en juin 2026, confirmant son ambition de s’imposer chez les Verts. Ce choix marque une étape clé dans sa jeune carrière, où il pourra perfectionner son jeu dans un environnement propice au développement des jeunes joueurs.

#Formation : Dans le viseur de l’#OM, Elfayed Mnemoi 🇫🇷 a finalement signé à l'AS Saint-Étienne au détriment de l'Olympique de Marseille qui a pris trop de temps pour gérer le dossier. Il signe là-bas en provenance de l’Olympique Rovenain. pic.twitter.com/VHbJYAuWcj — Treize013 (@treize013) January 14, 2021

18 mois de fait, 18 mois à faire à l'ASSE

Arrivé à l'AS Saint-Étienne en juillet 2023, il a majoritairement évolué avec le groupe U16 dirigé par Kévin De Jesus, tout en effectuant quelques apparitions avec les U17 Nationaux, en tant que surclassé. Cette première saison en centre de formation est souvent synonyme d’acclimatation pour les jeunes joueurs, et Mnemoi n’a pas fait exception. Il a dû s'adapter à une nouvelle vie loin de sa famille tout en gérant les exigences d'un double cursus scolaire et sportif.

Son potentiel a été confirmé en mai lorsqu’il a été surclassé avec les U19 pour disputer la dernière rencontre de la saison contre Rodez. Ce double surclassement met en lumière sa maturité et ses qualités en tant que solide défenseur central.

La saison 2024-2025 débute sur une note encourageante. Après une préparation estivale remarquée, Elfayed devient un cadre chez les U17 Nationaux de David Le Moal, où il incarne un leadership naturel dans sa génération. Malheureusement, une blessure au genou freine son élan et l’éloigne des terrains pendant plusieurs semaines. Mais son retour est triomphal : lors de la victoire 9-0 contre Bastia, il affiche une solidité retrouvée, coïncidant avec la bonne forme de l’équipe.

Le point culminant de son début de saison reste le derby face à Lyon. Dans une confrontation toujours très attendue, Elfayed ouvre le score, contribuant ainsi à une victoire marquante pour son équipe (3-2). Cette prestation renforce son statut de joueur clé et montre sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous.

Alors qu’il reste 18 mois en tant que pensionnaire du centre de formation de l'Étrat, Elfayed Mnemoi fait déjà partie des jeunes talents à suivre. Cette génération 2008, qui a vu Djylian Nguessan intégrer le groupe professionnel, semble prête à produire d’autres joueurs à surveiller, et Mnemoi pourrait bien être l’un des prochains.

Un héritage de défenseur central à faire perdurer

Les qualités d'Elfayed Mnemoi ne passent pas inaperçues, même auprès de ses premiers éducateurs dans le Sud de la France. L’un d’eux le décrit comme "un athlète", soulignant ses capacités physiques impressionnantes, notamment en puissance, force et vitesse, qui constituent des atouts majeurs pour un défenseur central.

Sur le plan technique, sa qualité de relance courte est un point fort de son jeu, lui permettant de s’intégrer dans des systèmes modernes qui valorisent la construction depuis l’arrière. Cependant, il lui reste encore des axes de progression, notamment son jeu long, un domaine clé pour diversifier ses options et s’affirmer comme un défenseur complet.

Sur le plan humain, il est décrit avec une personnalité discrète mais travailleur et mature. Un joueur fiable et de confiance selon son coach de l'époque.

Cet éducateur conclut en reconnaissant son potentiel certain, tout en lui adressant des encouragements pour la suite de son parcours. Ces remarques témoignent de la perception unanime de Mnemoi comme un jeune joueur prometteur, déjà doté de solides bases, mais qui doit continuer à travailler pour franchir de nouveaux paliers.

Elfayed Mnemoi a pleinement conscience de l'héritage défensif que l’académie stéphanoise représente. Depuis plusieurs années, l’AS Saint-Étienne s’est forgée une solide réputation en formant de grands défenseurs, aujourd'hui devenus des références dans le football professionnel. Kurt Zouma, William Saliba, Saïdou Sow, Mickaël Nadé ou encore Wesley Fofana incarnent cette tradition et prouvent que le club est un véritable tremplin pour les jeunes talents évoluant à ce poste.

Crédit photo : asse.fr