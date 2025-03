Ce samedi à 19h, Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1, se déplaçait au Stade Pierre-Mauroy pour y défier Lille, cinquième au classement et en quête d'Europe. Un rendez-vous à haut risque pour les hommes de Jean-Louis Gasset, englués dans une série noire de cinq défaites consécutives et plus que jamais en danger de relégation.

Privé de Khalil Fayad et de nombreux joueurs, le MHSC pouvais néanmoins compter sur les retours de Tanguy Coulibaly et d'Othmane Maamma. Montpellier affrontait un gros morceau avant un calendrier plus abordeable dans les semaines à venir. Le MHSC recevra notamment l'ASSE pour ce que Gasset qualifie déjà de "première balle de match" dans la lutte pour le maintien.

La mission s'annonçait périlleuse pour des Héraultais qui peinent autant à défendre qu'à marquer en Ligue 1 cette saison. Avec 58 buts encaissés en 24 matchs, Montpellier affichait la pire défense du championnat. Une fragilité que les attaquants lillois, emmenés par un Jonathan David en forme, devait tenter d'exploiter pour récupérer trois points cruciaux.

Jean-Louis Gasset ne se faisait guère d’illusions sur l’ampleur du défi : « Nous n'avons rien à perdre face à Lille. On finit notre séquence de six matchs contre des équipes européennes. Ensuite, on attaquera notre vrai championnat. » Une manière de dédramatiser l’enjeu tout en préparant déjà le terrain pour les confrontations directes contre Saint-Étienne, Le Havre, Angers et Reims, qui décideront sans doute de l'avenir du club en Ligue 1.

Lille - Montpellier, le résumé

Lille s’est imposé 1-0 face à Montpellier lors de la 25e journée de Ligue 1 grâce à un but de Jonathan David à la 50e minute. Les Dogues ont globalement dominé la rencontre, mais ont manqué d’efficacité pour alourdir le score. Montpellier, lanterne rouge, a tenté de résister mais n’a pas réussi à se montrer dangereux offensivement. Le carton jaune de Bafodé Diakité (84’) et les changements tardifs n’ont pas modifié l’issue du match. Cette nouvelle défaite fragilise encore plus le MHSC, en grande difficulté dans la course au maintien. Le MHSC jouera gros face à l’ASSE dimanche prochain.