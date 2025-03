L'AS Sain-Etienne se déplace au Stade Océane pour un match décisif face au Havre. Didier Digard, entraîneur du Havre, s'est exprimé en conférence de presse. Extraits.

Didier Digard (entraîneur du Havre) : "En fait, à chaque fois que je regarde le classement, je ne sais pas si je suis fou ou ambitieux, mais à chaque fois que je vois une équipe qui est à portée de point, l'objectif pour moi c'est de la rattraper. C'est vrai qu'on ne veut pas laisser les autres revenir sur nous. Mais à la fois, il y a des week-ends où plus on a d'équipes derrière nous, moins on a de chances de se retrouver dans cette zone. Et si c'est un week-end qui peut nous permettre éventuellement de gratter encore une équipe, il ne faudra pas se priver. Mais on sait que c'est aussi contre un adversaire direct dans cette lutte au maintien et donc il faudra bien gérer les scénarios du match. Mais il faut rentrer vraiment avec l'ambition de le gagner parce que je pense qu'on n'est pas pas trop doué pour essayer de faire autre chose."

"L'équipe de Saint-Etienne, moi, très sincèrement, de ce que j'ai pu observer, c'est une équipe qui fait beaucoup de bonnes choses" (Digard avant Le Havre-ASSE)

Didier Digard (entraîneur du Havre) : "Oui ben après Saint-Etienne c'est un très gros club français, c'est un club qui compte dans ce championnat donc voilà on connaît l'atmosphère, l'ambiance des matchs de Saint-Etienne donc je pense que nos supporters ont envie de leur montrer aussi qu'ils sont en mesure de faire ce qui se fait au chaudron et leur montrer un peu l'ambiance qu'ils savent mettre. Après, pour ce qui est de l'équipe de Saint-Etienne, pour moi, très sincèrement, de ce que j'ai pu observer, c'est une équipe qui fait beaucoup de bonnes choses, qui, oui, peut-être a le mal de résultats, mais qui a toujours des contenus très intéressants, qui ont beaucoup de principes où ils essaient de jouer et de très bien jouer. Je pense que là, c'est un match vraiment pour nous où physiquement, il faut être au niveau. Je pense que ça va être une arme très importante pour nous d'avoir des joueurs prêts à faire énormément d'efforts parce qu'on sait que c'est une équipe très à l'aise dans la possession de balles. Et nous, il faut qu'on soit forts physiquement et qu'on soit prêts à faire mal dès qu'on le peut dans le jeu, bien évidemment. Je pense que c'est un petit peu de tout, mais je pense que nos joueurs ont des facultés physiques qu'ils doivent mettre en avant."

"Franchement, ce n'est pas que je n'ai pas la volonté de dévoiler le plan de jeu ou quoi que ce soit. Dans un monde idéal, ce serait de réussir à mener rapidement au score et de créer des doutes. Mais après, Saint-Etienne, c'est aussi une équipe qui a souvent été menée et a réussi à remonter le score. Donc, je pense que malgré tout, ils ont certaines ressources mentales. Après, aller les chercher, bien sûr que c'est une volonté et quelque chose d'alléchant, mais on ne peut pas oublier qu'ils ont des joueurs très, très bons offensivement, des bons créateurs au milieu et des joueurs qui ont une faculté à se projeter devant."