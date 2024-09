Ce vendredi à 20h45, l’ASSE va de nouveau être la première équipe à ouvrir le bal dans ce championnat de Ligue 1. En déplacement du côté de Nice, les stéphanois vont tenter de rapporter de précieux points de la Côte d’Azur. De leur côté, les niçois ne se sont pas vraiment rassurés comme l’a indiqué leur coach après le match.

Franck Haise, pointe du doigt des faiblesses de son équipe en Ligue 1

« Il faut être efficace dans les deux surfaces et il n’y a pas photo… En face, l’équipe a été efficace des deux cotés. Les erreurs individuelles, ce ne sont pas les réglages les plus faciles à faire. Sur le premier but, c’est un manque de communication ou une mauvaise interprétation entre deux joueurs. On peut considérer que ce sont des erreurs.

Après, chaque but, il y a des erreurs. Mais je trouve qu’on progresse. Mais quand vous perdez des matches, vous ne pouvez pas vous satisfaire des progrès dans le jeu. Ça doit être validé par des points. Même pour les joueurs, c’est frustrant. Pour le coach, mais d’abord pour les joueurs. Il savent qu’ils ont fait un match cohérent, plutôt bon. On sait qu’on n’est pas à 100%, on n’était pas loin, mais l’efficacité c’est ce qui fait gagner ou perdre des matches et à ce niveau-là Marseille a été supérieur «

» Pour progresser, il faut du positif «

« Il vaut mieux se concentrer sur nos erreurs et sur ce qu’on a fait de bien. Pour progresser, il faut du positif, il faut aussi essayer de corriger ce qui est moins bien mais nous on analyse nos erreurs. Les arbitres le font aussi. Ce n’est pas mon métier de juger les erreurs des arbitres »

Les niçois se sont inclinés 2-0 au Stade Vélodrome. Leur début de saison en Ligue 1 ne répond pour le moment pas forcément aux attentes. Une victoire, un nul et deux défaites. Comptant actuellement quatre points, ils n’ont qu’une longueur d’avance sur l’ASSE qui pourrait leur passer devant en cas de succès.