Très active sur le marché des transferts cet été au niveau des arrivées, l’ASSE a recruté pour un montant total d’environ 23,1 millions d’euros (Transfermarkt). Un record dans le Forez. La différence dans le recrutement des joueurs se voit surtout au niveau de leur âge. Dans une interview pour Le Progrès, Claude Puel évoque la jeunesse.

ASSE : Un effectif très jeune

En ne comptant pas les deux recrues les plus expérimentés, Yunis Abdelhamid (36 ans) et Brice Maubleur (34) ans, l’ASSE est aller chercher de très jeunes joueurs. Sans compter les joueurs issus du centre de formation comme Mathis Amougou, les recrues estivales ont un âge moyen de 22 ans. Un recrutement qui fait penser à une certaine époque, avec un cruel manque d’expèrience. Il faut revenir 3-4 ans en arrière lorsque Claude Puel était sur le banc de l’ASSE. À cette époque, le club avait aussi misé sur des jeunes, incluant en grande partie ceux du centre de formation.

» En général, les jeunes joueurs, c’est toujours mieux la deuxième partie de saison. Il y a plus de régularité, d’objectifs à fixer. Ils ont besoin de temps de jeu, de confiance, de ne pas être lâchés en cours de route. Il faut de la patience de la part des dirigeants et des supporters. » analyse Claude Puel l’ancien coach de l’ASSE.

Claude Puel croit toujours en un projet avec les jeunes

En effet, il est toujours difficile de commencer une saison de Ligue 1 avec des joueurs mal encadrés et ne possédant pas forcément d’expérience. En 2021-2022, l’ASSE en a fait les frais… 20 ème de Ligue 1 après la 17 ème journée, Claude Puel en avait fait les frais après une défaite 5-0 à Geoffroy-Guichard face à Rennes. À ce moment-là, l’ASSE ne comptait que deux victoires pour six nuls et neuf défaites. Mais, l’ancien Manager de l’ASSE reste encore convaincu que les choses peuvent ensuite évoluer très positivement. En témoigne son expérience à Lille

» Pendant deux ans, on a joué le maintien et on avait réussi grâce à des meilleures deuxièmes parties de saison. Puis la troisième fois, on finit deuxième derrière Lyon avec la Ligue des Champions au bout. Il ne faut pas lâcher cette projection et cette planification. »