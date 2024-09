Ce vendredi soir, l’ASSE a décroché sa première victoire de la saison contre le LOSC. Une soirée idéale, puisque les Stéphanois ont inscrit leur premier but, pris leurs trois premiers points et obtenu en même temps leur premier clean sheet. Juste avant la rencontre, un ancien Vert, Fabien Lemoine, s’est confié dans les colonnes d’Ouest France.

Un succès bienvenu pour l’ASSE

Cette première victoire de l’ASSE fait plaisir. Cependant, Fabien Lemoine était un peu inquiet avant la rencontre. Pour lui, un potentiel succès pouvait permettre aux Verts de reprendre confiance.

« Un succès ce vendredi soir pourrait débloquer l’ASSE. Après une victoire à domicile, avec un public en transe et une belle communion, tu peux te dire : ‘Allez, on est dans le bain, on est lancés.’ Et tous les quinze jours, avoir le Chaudron avec toi doit être un gros plus. »

Il faudra attendre trois semaines avant de revoir le Chaudron. Les Stéphanois se déplaceront deux fois consécutives, à Nice puis à Nantes. Ensuite, le 5 octobre prochain, ils retrouveront un Geoffroy-Guichard qui accueillera le retour de ses deux kops !

La vision de Lemoine sur le mercato

L’ancien milieu de terrain de l’ASSE s’attendait à un mercato différent. « Sainté n’a pas survolé les débats en Ligue 2. Je pensais que les Verts allaient essayer d’attirer deux ou trois joueurs un peu plus expérimentés. Prendre des jeunes pour faire de la plus-value mais redescendre dans la foulée, je ne suis pas sûr que ce soit le bon schéma. À part Abdelhamid, ce ne sont pas des joueurs connus de Ligue 1 ou d’Europe. »

Le bon résultat acquis face au LOSC pourrait permettre aux joueurs de l’ASSE d’engranger un maximum de confiance. Dans un club comme Saint-Étienne, il peut être rapidement difficile de refaire surface lorsqu’on vit une période très compliquée.

« Arriver à Saint-Étienne, ce n’est pas difficile à partir du moment où tu te donnes à fond sur le terrain. C’est ce qu’attendent les gens. […] Il ne faut pas laisser le doute s’installer. Jouer avec la peur, c’est toujours difficile, car tu as l’impression que les efforts sont durs. Mais jouer avec la peur à Sainté, c’est encore autre chose. »