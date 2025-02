La mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi dans l’affaire Lagardère a provoqué une réaction vive au Qatar. Selon RMC Sport, les dirigeants de l’émirat, excédés par ce qu’ils considèrent comme une accumulation d’attaques contre leur influence en France, menacent désormais de retirer leurs investissements du pays. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour le Paris Saint-Germain et beIN Sports.

Une mise en examen qui fait trembler Doha

Le président du Paris Saint-Germain a été mis en examen le 5 février dernier pour "complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote", ainsi que pour "complicité d’abus de pouvoirs au préjudice de la SCA Lagardère". Bien qu’il n’ait pas été placé sous contrôle judiciaire, cette décision de la justice française a immédiatement provoqué un tollé au Qatar.

D’après RMC Sport, l’entourage du dirigeant qatari voit dans cette mise en cause une nouvelle attaque ciblée. De quoi alimenter un profond agacement parmi les dirigeants de l’émirat, qui envisageraient désormais de se désengager de leurs investissements en France, notamment via beIN Sports et le PSG.

Le Qatar prêt à lâcher le PSG ?

Depuis son rachat en 2011, le Paris Saint-Germain est un élément central du projet de Qatar Sports Investments (QSI), permettant à l’émirat de renforcer son influence sur la scène sportive mondiale. Un départ du Qatar représenterait un véritable séisme pour le club, qui dépend largement des investissements et du modèle économique mis en place par ses propriétaires actuels.

Une source proche du gouvernement qatari, citée par RMC Sport, n’a pas caché son exaspération :

"Les Qataris en ont assez de tous ces abus. Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l'incompétence totale des autres… Tous les problèmes en France sont de leur faute ? C’est de l’abus pur et simple et tout le monde en a assez."

Ces déclarations traduisent une lassitude croissante face aux tensions récurrentes entre les investisseurs qataris et les institutions françaises.

Vers un tremblement de terre dans le football français ?

Si le Qatar décidait réellement de se retirer du Paris Saint-Germain, cela ouvrirait un nouveau chapitre pour le club de la capitale. L’avenir de nombreuses stars, le modèle économique fondé sur des investissements colossaux et la domination nationale du PSG pourraient être remis en question. De son côté, beIN Sports, qui joue un rôle clé dans la diffusion du football en France, pourrait également être impacté.

L’évolution de cette situation sera scrutée de près, d’autant que le football français dépend largement des fonds injectés par les propriétaires du PSG, notamment via les droits TV et les investissements indirects. L’onde de choc pourrait être considérable pour la Ligue 1 et au-delà.

Source : RMC Sport