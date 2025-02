Ce samedi à 17h, l'Olympique de Marseille accueille l’ASSE au Vélodrome pour une rencontre de Ligue 1 qui semble, sur le papier, déséquilibrée. D’un côté, l’OM cherche à engranger trois points pour consolider sa place en haut du classement. De l’autre, une équipe stéphanoise en difficulté, qui lutte pour s’éloigner de la zone rouge.

En conférence de presse, le coach des Verts, Eirik Horneland, a fait un point sur son effectif.

Le classement avant OM-ASSE

🔹 Olympique de Marseille (2ᵉ, 43 points)

À l’affût derrière le leader parisien, l’OM vise à sécuriser sa place sur le podium et à maintenir la pression sur le premier. Une victoire serait essentielle pour conserver l’écart avec ses poursuivants et continuer à rêver du titre ou, a minima, d’une qualification directe en Ligue des Champions.

🔹 AS Saint-Étienne (16ᵉ, 18 points)

Les Verts jouent leur survie en Ligue 1. Actuellement barragistes, ils n’ont qu’un point d’avance sur la zone de relégation. Chaque match est une finale, et un exploit au Vélodrome pourrait leur permettre de souffler et de gagner en confiance pour une fin de saison qui s’annonce tendue jusqu’à la dernière journée.

Les absences et retours dans le groupe stéphanois

🚑 Blessés :

▪️ Ben Old : Victime d’une entorse du genou avec atteinte du ligament latéral interne et du ménisque, le milieu néo-zélandais de 22 ans a été opéré avec succès. Il restera indisponible encore quelques semaines.

✅ De retour :

▪️ Dylan Batubinsika : Le défenseur central a purgé son match de suspension et réintègre le groupe.

▪️ Aïmen Moueffek : De retour après une longue absence, le milieu de terrain est-il disponible pour le staff pour les prochaines rencontres ?

Les mots d’Eirik Horneland sur les absences et retours avant le déplacement à Marseille :

"Dennis Appiah ne sera pas disponible pour cette rencontre. On va réfléchir concernant Yvann Maçon qui a toujours une gêne à son genou, tandis qu’Aïmen Moueffek poursuit sa réathlétisation. Ça se présente bien pour Maxime Bernauer, mais on attendra la dernière séance. Enfin, on devrait voir Ben Old en séance d'ici début mars et en match à la fin du mois."