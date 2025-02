Ce vendredi soir, les joueuses de l'ASSE vont se déplacer sur la pelouse du Paris FC. Cette affiche comptant pour la 15 ème journée de championnat s'annonce difficile. Mais, les stéphanoises pourront s'inspirer de la rencontre aller, qu'elles ont remporté dans les toutes dernières minutes grâce à Cindy Caputo !

Après le match de Coupe de France disputé le week-end dernier, les Vertes retrouvent le championnat ce vendredi. Le coach Stéphanois Brihat avait d'ailleurs réagit après ce succès (0-3) face à Lille qui a permis aux Vertes de se hisser en demi-finale de la compétition. Elles y retrouveront le Paris Saint-Germain le 09 mars prochain.

"On va avoir la chance de recevoir le PSG, ça va être un match compliqué, ça on le sait dès le début. Forcément, sur une demi-finale, on doit être capable de rivaliser. C’est vrai que je préfère les jouer à domicile plutôt qu’à l’extérieur. Sur un match, tout est possible. Je me dis qu’on peut avoir la capacité de rivaliser sur 90 minutes. Je sais que les joueuses vont avoir hâte de jouer ce match-là, mais il ne faut pas oublier le championnat avec des matchs importants qui vont arriver dans les semaines à venir."

Face au Paris FC, l'une des meilleures équipes de cette année, l'ASSE devra faire mieux que contre le FC Nantes. Lors de cette dernière rencontre d'Arkema Première Ligue, les deux équipes s'étaient quittés sur le score de 2-2. Cette équipe du PFC compte actuellement 33 points et se retrouve à la seconde place du classement. Cette équipe reste sur quatre succès consécutifs et sur onze rencontres sans défaite. Leur dernier échec remonte au 11 octobre et c'était contre l'ASSE ! C'est d'ailleurs leur seule défaite de la saison !

Ce qu'il faut savoir avant Paris FC - ASSE

Arbitre centre : ALEXANDRA COLLIN

Arbitre assistant 1 : CLOTHILDE BRASSART

Arbitre assistant 2 : STEPHANIE DI BENEDETTO

Arbitre remplaçant : LISA COSTE

Délégué principal : ERIC POQUERUSSE

Délégué adjoint 1 : PHILIPPE RIOLET

Observateur principal : NELLY VIENNOT

Cette affiche sera donc diffusé à partir de 21h.