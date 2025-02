Lucas Stassin (ASSE) s’est présenté en conférence de presse. L'attaquant des Verts a répondu à l'ensemble des questions des journalistes.

Lucas Stassin (Attaquant de l’ASSE) : "En tant que joueur, j'essaie toujours de m'améliorer et d'aller chercher toujours plus haut. C'était un peu compliqué lors des premières semaines, mais maintenant, je me suis adapté et je me sens de mieux en mieux dans le groupe. C'est un peu différent pour moi, car on me demande de descendre plus bas au milieu. Cela change la donne, mais ça me permet d'avoir une autre vision du jeu et, pour l'instant, ça va. J'espère que cela continuera ainsi.

Les demandes du coach ? Oui, cela demande un effort à la fois défensif et offensif, puisque je me retrouve plus bas sur le terrain. Mais pour l'instant, je suis en bonne forme physique, donc j'arrive à tenir le rythme."

Stassin comprend les supporters de l'ASSE

Lucas Stassin (Attaquant de l’ASSE) : "On revient toujours avec l'envie de travailler dur à l'entraînement et de se concentrer sur le match de la semaine à venir. L'entraînement s'est bien passé, nous avons travaillé sérieusement cette semaine. Nous avons déjà connu ce genre de situation en début de saison. Je comprends leur frustration : ils veulent des résultats, ils veulent des points. De notre côté, nous avons aussi envie de gagner les matchs et nous donnons tout pour y parvenir. C'est donc à nous de travailler et d'essayer de ramener des points à chaque rencontre."

L'OM, un gros morceau pour les Verts

Lucas Stassin (Attaquant de l’ASSE) : "On sait que c'est une grosse équipe qui joue un beau football. Maintenant, il va falloir se battre dans les duels, courir et avoir une grande envie de faire un bon résultat, même si cela s'annonce compliqué. On sait que c'est une équipe qui aime garder la possession, donc il faudra gérer les moments de pressing, rester compact et essayer de créer des occasions dès qu'elles se présentent, car nous n'en aurons peut-être pas beaucoup. Il faut être efficace devant le but. C'est une équipe difficile, mais comme je l'ai dit, il ne faut pas se laisser envahir par des pensées négatives : le championnat est encore long. Certes, nous y pensons, mais nous faisons avec et essayons de voir le positif en faisant tout pour remonter le plus rapidement possible."

Pas de soucis avec ses coéquipiers

Lucas Stassin (Attaquant de l’ASSE) : "Je sais que la pression sera toujours présente. En rejoignant Armand, je savais que je ressentirais cette pression, car c'est un grand club en France. Je sais donc que, quoi qu'il arrive, elle sera là, et j'essaie de la transformer en énergie positive.

Moi, je m'entends très bien avec tous les attaquants. Je n'ai aucune difficulté, ni sur le terrain ni en dehors. Je m'entends parfaitement avec tous mes coéquipiers. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci."