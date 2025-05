Ce dimanche en fin d’après-midi, l’AJ Auxerre recevait Le Havre au stade de l’Abbé-Deschamps dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Une affiche tendue entre une équipe de l’AJA encore en quête de points pour assurer son maintien et un HAC plus que jamais concerné par la zone rouge.

Dans ce sprint final de Ligue 1, chaque journée peut faire basculer le classement et redistribuer les cartes de la course au maintien. Ce Auxerre - Le Havre, programmé ce dimanche à 17h15, n’échappait pas à la règle. Les deux équipes avaient besoin de résultats pour entretenir l’espoir ou sécuriser leur position.

L’AJ Auxerre, solide à domicile cette saison, savait l’importance de capitaliser sur ses matches à l’Abbé-Deschamps. Avec un effectif bien organisé autour de son entraîneur Christophe Pélissier, l’AJA voulait poursuivre après sa belle victoire 0-4 à Lens.

Face à eux, Le Havre, mené par Didier Digard, avançait avec la pression grandissante des dernières journées. Récemment critiqué pour ses propos sur l’arbitrage, le coach du HAC était attendu au tournant, tout comme ses joueurs, qui restaient sur un match nul positif face à Monaco.

Fort enjeu pour le maintien en Ligue 1

Avant ce déplacement en Bourgogne, les Havrais n’avaient plus le droit à l’erreur. Saint-Étienne, Nantes, ou encore Angers restaient particulièrement attentifs devant cette rencontre. Pour Le Havre, l’objectif était clair : ramener des points d’Auxerre pour rester en course et ne pas sombrer définitivement dans la zone rouge.

Mais l’AJA, bien calée dans le ventre mou du championnat de France, n’entendait pas faire de cadeau. Avec l’ambition de finir le mieux possible devant son public, les Auxerrois avaient à cœur de profiter de l’instabilité havraise pour frapper un grand coup et aborder les dernières journées avec sérénité.

Auxerre - Le Havre, le résumé :

Après le succès d’Angers à Nantes, Le Havre doit s’imposer en Bourgogne pour rester à hauteur de la 15ème place. Une position désormais occupée par les canaris. Après 30 minutes fermées, les normands se procurent une énorme double opportunité. Loïc Négo centre pour Hassan à bout portant, la reprise de l’Égyptien est repoussée par Léon. Le ballon arrive sur Soumaré qui a l’occasion d’ajuster le portier auxerrois mais ce dernier réalise un énorme doublé arrêt.

Juste avant la mi-temps, Hassan semble se plaindre au niveau de la cuisse. L’attaquant havrais est contraint de céder sa place à André Ayew. le HAC aura une dernière occasion avec l’ancien marseillais, le ballon sera capté en 2 temps par Léon.

L’AJA reprend sur le même faux rythme en seconde période. Après 15 min, les auxerrois arrivent enfin à s’approcher de la cage de Gorgelin. Lassine Sinayoko rentre intérieur et enroule sa frappe dans le petit filet. Auxerre mène 1-0 contre le cours du jeu.

15 minutes plus tard, Le Havre obtient un corner. Le ballon est repris par André Ayew. Léon repousse sur son adversaire qui marque. Monsieur Pignard signale alors une main assez évidente du Havrais au moment de reprendre le corner.

Sur le corner suivant, le capitaine Auxerrois, Jubal trompe son propre gardien et permet au HAC de revenir à 1-1. Après la blessure de son attaquant, Hassan, Le Havre va voir Josue Casimir être contraint de céder sa place, victime d’une grosse semelle sur le talon.

Les Havrais vont arracher le succès de la 92ème minute de jeu. Arouna Sanganté est à la réception d’un centre de Mwanga et trompe Donovan Léon. Les normands prennent 4 points d’avance sur l’ASSE a 2 journées de la fin. Un résultat qui oblige les Verts à remporter leur 2 dernières rencontres pour espérer un barrage.