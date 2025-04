Le Havre, principal concurrent de l'ASSE est parvenu à accrocher le point du nul face à l'AS Monaco. Un mauvais coup pour la course à la Ligue des champions pour l'ASM. Un bien meilleur pour le HAC qui veut tout faire pour se maintenir en Ligue 1. Gautier Lloris et Nicolas Douchez se sont exprimés en conférence de presse après la rencontre.

Nicolas Douchez (Adjoint HAC) : “C'est un point positif. C'est vrai qu'en menant au score, on aurait espéré peut-être un peu plus. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence, Monaco, c'est une grosse équipe. On course pour la Champions League donc prendre un point à domicile contre eux c'est quelque chose de positif et on sait l'importance que chaque point qu'on pourra prendre jusqu'à la fin sera très important.

On a tout tenté, c'est notre jeu depuis le début de saison. C'est vrai qu'on a fait preuve de beaucoup plus de solidité défensive. Ce qui a été plaisant pour nous, c'est de voir l'investissement des gars, de voir à quel point ils se sont donnés jusqu'au bout. Et ce point, je pense, est mérité par rapport à tous les efforts qu'ils ont faits.

Là, on est dans une bulle. On a conscience et on sait ce qu'il peut se dire à l'extérieur. Mais nous, on voit des choses à l'intérieur dans la semaine que vous ne voyez pas ou que les gens ne voient pas. Donc, ça nous pousse vers l'optimisme. C'est vrai qu'on était assez confiants. On savait qu'on pouvait faire des bonnes choses. Aujourd'hui, je pense que les joueurs en ont pris une conscience aussi.

La défaite de l’ASSE ? Le résultat, on le sait évidemment. On ne va pas faire semblant de ne pas être au courant. Maintenant, il n'y a eu aucun mot par rapport à ça. Aucune réaction. On a conscience des choses. C'est pour ça qu'on sait l'importance de chaque point. Mais Saint-Etienne, on est dans la course avec eux pour le maintien. Mais ce qu'il faut, c'est être focus sur nous, sur ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, on a notre destin entre les mains, au moins pour le barrage. Donc l'important, ce ne sont pas les autres, c'est ce que nous, on sera capable de faire.

On est encore dans la course. L'important pour nous, c'est de rester concentré jusqu'au bout, d'être dans la course jusqu'à la dernière journée. On sait que ça va jouer pour pas grand-chose, mais on est dedans. A nous de faire le nécessaire et de garder les gars concernés, concentrés.

L’absence de Didier Digard en conférence de presse ? Ce n'est pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités, bien au contraire. Pour des raisons perso, c'est pour ça qu'il n'est pas là.”

Le HAC savoure

Gautier Lloris (Capitaine du HAC) : “On a fait le dos rond dans les moments un peu plus difficiles et on avait besoin d'une solidité pour pouvoir prendre des points aujourd'hui. C'est du positif pour aller chercher des points à Auxerre.

La solidité, la solidarité. On a fait le dos rond. Même si on a subi, on n'a pas trop concédé d'occasions. Il faut se servir de tout ça et continuer pour les trois derniers matchs.

Dommage, on a pris un but, mais sur la globalité, c'est quand même satisfaisant de se servir de ça pour bien finir la saison. C'est dommage car notre but encaissé part d'une touche. Je pense qu'on peut faire mieux sur cet aspect-là. Après, ils ont malgré tout haussé le ton sur la deuxième mi-temps. Les joueurs de Monaco sont venus avec d'autres intentions. On a tout de même réussi à prendre un point sur un gros du championnat. C'est très positif et servir de ça pour bien finir notre saison à nous. Le stade était bouillant. Depuis le début de la saison, même si on n'a pas eu de résultats positifs à domicile, ils sont toujours derrière nous. Ça nous a aidés aujourd'hui pour obtenir un point contre un groupe de ce championnat.”