Il n’y a pas que l’ASSE qui vit une saison compliquée. Certains anciens Verts sont déjà condamnés à des relégations, comme Wahbi Khazri et Falaye Sacko à Montpellier. Yann Mvila et le SM Caen vont également être relégués à l’issue de la saison. L’ancien milieu stéphanois a poussé un coup de gueule après la défaite des siens 4-0 à Lorient.

Déjà condamné à une descente en national, le SM Caen, détenu en majorité par Kylian Mbappé, se déplaçait à Lorient, samedi soir. Le dernier de Ligue 2 a coulé en Bretagne et s’est lourdement incliné 4-0.

Les merlus ont profité de cette rencontre pour valider leur retour en Ligue 1, 1 saison après l’avoir quittée. Un retour express pour une équipe qui a su garder une grande partie de son effectif l’été dernier, malgré la relégation.

Le projet Mbappé prend du plomb dans l’aile

De leur côté, les caennais étaient habitués à jouer les premiers rôles en Ligue 2. L’été dernier, le club annonçait l’arrivée de Kylian Mbappé comme actionnaire majoritaire. Depuis cet événement, le Stade Malherbe à coulé sous la houlette du capitaine de l’Équipe de France.

Malgré le recrutement de l’ancien de l’ASSE, Yann Mvila, le club normand est désormais assurer de finir la saison en tant que 18ème du championnat. Une relégation qui va mettre un coup au caennais sur le plan sportif et financier. Le plan du joueur du Réal Madrid va connaître quelques complications. En effet, il souhaitait retrouver rapidement l’élite et y rester à long terme. Si Caen s’apprête à changer de division, le projet Mbappé ne prend pas la bonne direction.

Le coup de gueule de Yann Mvila

L’ancien milieu de l’ASSE, Yann Mvila s’est exprimé au micro de France Bleu, après la défaite de Caen, 4-0 à Lorient. Il ne cache pas sa frustration suite à la saison vécue par les malherbistes : « On ne va pas se mentir, on est à notre place. On a fait une saison chaotique, une saison de merde. Un club comme Caen qui arrive dernier de Ligue 2, c'est que les joueurs sont des merdes.

Je n'ai jamais vu ça. J'ai pu jouer le maintien avec Sunderland par exemple en Angleterre. Il y avait 11 joueurs sur le terrain. On a réussi à faire des coups contre Chelsea par exemple, ou Manchester, parce qu'il y avait 11 lions sur le terrain. Mais là, on n'a pas de détermination. Et quand tu n'as ni le foot, ni la détermination, tu es à ta place, c'est tout. Tu descends en National et tu fermes ta gueule !"