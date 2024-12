Grosse surprise pour le leader de Ligue 1 Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par une solide équipe de Nantes, malgré une nette domination parisienne (84 % de possession). Achraf Hakimi a ouvert le score dès la 2e minute, mais Matthis Abline a égalisé pour les Canaris avant la pause sur un contre rondement mené. Patrik Carlgren, excellent dans les cages nantaises, a repoussé plusieurs tentatives parisiennes. Incapables de concrétiser leurs 22 tirs, les Parisiens manquent l'occasion de creuser l'écart en tête de la Ligue 1. Nantes, organisé et efficace en défense, empoche un précieux point, ce qui n'arrange pas l'ASSE ! Montpellier se bat pour survivre en Ligue 1 Montpellier et Lille se quittent sur un nul spectaculaire (2-2) à la Mosson. Jonathan David ouvre le score sur penalty (44’) et double la mise en seconde période (54’). Montpellier répond par Sylla (45’+2) et arrache l'égalisation grâce à Nordin (90’+5), validée après le VAR. La rencontre s’achève sur une bagarre générale, entraînant les expulsions de Coulibaly et Bakker. Un match intense jusqu’au bout ! Lyon surclasse les bourreaux de l'ASSE L'Olympique Lyonnais a surclassé l'OGC Nice 4-1, grâce à un triplé d'Alexandre Lacazette et un but de Jordan Veretout. Malgré une première demi-heure équilibrée, Nice a perdu pied après deux buts lyonnais juste avant la pause et la blessure de Cho. En seconde période, les Aiglons ont tenté de réagir, mais leur inefficacité a contrasté avec le réalisme des Lyonnais, désormais 5ᵉ et à un point de l'OM dans la course à l'Europe.