L'ASSE s'est imposée dans le derby U17 contre l'Olympique Lyonnais (3-2) à Lyon. Voici les buts en vidéo ci-dessous.

Au terme d’une première mi-temps parfaitement maîtrisée, les Verts concrétisent leur domination grâce à une combinaison habile sur coup franc. Exécuté par Rayan Ait Amer, le ballon parvient directement à El Feyed Mnemoi, oublié au second poteau, qui conclut calmement d’un plat du pied précis (Lyon 0-1 ASSE, 28e).

Solides dans la construction et disciplinés dans leur jeu, les jeunes Verts creusent l’écart peu avant la pause. Sur une relance excentrée, Rayan Ait Amer, bien lancé, sert en retrait Paul Eymard. Celui-ci ajuste une frappe croisée depuis les abords de la surface pour doubler la mise (Lyon 0-2 ASSE, 41e). Quelques instants plus tard, Paul Eymard s’offre un doublé, profitant d’un pressing collectif et d’un dégagement manqué du gardien adverse. Le milieu de terrain lobe astucieusement le portier pour alourdir le score (Lyon 0-3 ASSE, 44e).

Au retour des vestiaires, après plusieurs remaniements dans l’équipe, les Verts reculent et subissent une pression prolongée. L’OL profite d’un cafouillage dans la surface pour réduire l’écart grâce à Zekovic dans le dernier quart d’heure (Lyon 1-3 ASSE, 76e). Les Lyonnais inscrivent un second but dans le temps additionnel sur un corner (Lyon 2-3 ASSE, 90e), mais cela ne suffit pas à renverser la tendance. Les Verts de David le Moal s’imposent logiquement et conservent une avance de cinq points sur leur plus proche poursuivant, ainsi que onze points d’écart avec leur adversaire du jour.

Réaction du coach stéphanois

« Je suis très content de la première mi-temps, tant offensivement que défensivement, se félicite David le Moal à l’issue de la rencontre. Nos sorties de balle, nos contournements pour créer des situations de un contre un pour nos excentrés, nos nombreuses situations de centre sont autant de points positifs. Nous avons bien défendu et proposé un pressing pour récupérer le ballon le plus haut possible. Nous avons passé beaucoup de temps à défendre en seconde mi-temps, l’équipe a reculé mais je suis content de l’avoir vécu, de l’avoir absorbé, et d’avoir quand même gagné au final. Nous étions revanchards vis-à-vis du match aller et nous avons désormais Nice, notre dauphin que l’on reçoit le week-end prochain, dans les têtes. »

Les 5 buts du derby ASSE-OL en vidéo