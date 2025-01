L'Olympique Lyonnais s'impose face à Montpellier (1-0) grâce à un but contre son camp de Khalil Fayad dans le temps additionnel. Dominé par des Héraultais entreprenants, l'OL a souffert et échappé au pire après un but refusé à Ferri (55e). Montpellier a frappé le poteau dès la 3e minute et s’est battu jusqu'au bout, mais un contre malheureux leur coûte cher. Lyon débute 2025 par une victoire précieuse et affrontera Brest le 11 janvier.