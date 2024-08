Le sprint final du mercato est lancé, et le chantier de l’ASSE est encore très important. La défaite quelque peu inquiétante concédée face au Havre (0-2) à domicile n’a fait que confirmer les limites de l’effectif actuel. L’heure tourne et le temps presse pour les Verts. Les dirigeants du club semblent l’avoir compris et sont en quête de deux à trois joueurs à des postes clés.

Ce dimanche soir, Bernard Lions, de retour aux affaires, a dévoilé ou confirmé dans le journal l’équipe, plusieurs noms étudié par le board stéphanois, à plusieurs postes clés.

Numéro 6 : Abdul Samed sur le haut de la pile ?

C’est une piste révélée par Foot Mercato lundi dernier. Le RC Lens ne souhaite pas conservé son milieu de terrain ghanéen, qui n’entre pas dans les petits papiers du nouvel entraîneur Will Still. D’après le média spécialisé, le Stade Brestois est également intéressé par le profil de Salis Abdul Samed. Mais d’après Foot Mercato, l’ASSE s’était simplement contentée d’une prise de renseignements sans aller plus loin. Bernard Lions confirme donc la piste, évoquant une réflexion autour d’un prêt du joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2028 avec les Sang et Or.

Le nom de Stijn Spierings, lui aussi dans le loft du RC Lens est également évoqué. Le milieu de terrain de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2028, était proche cette fin de semaine du club danois de Bröndby, les « négociations avançaient » même.

Numéro 9 : Andy Delort ou un espoir de Ligue 2 ?

Pour le poste d’avant-centre, le nom d’Andy Delort revient avec insistance depuis plusieurs semaines, évoqué à plusieurs reprises par Mohamed Toubache-Ter. Là aussi, Bernard Lions confirme l’info, ajoutant que la clause liant l’attaquant à son club qatarien s’élève à 2M d’euros. Mais d’après le journaliste de l’équipe, l’ASSE lui préférerait un joueur plus jeune (Andy Delort a 32 ans). C’est ainsi que le nom de Bamba Dieng revient avec insistance. Le lorientais de 24 ans susciterait également les convoitises du Toulouse FC, et les Verts « partent de loin sur ce dossier ».

Numéro 10 : Une surprise étrangère de dernière minute à l’ASSE ?

Enfin, le journal l’équipe dévoile la recherche par les dirigeants stéphanois d’un milieu offensif, un numéro 10 précisément. Des pistes seraient à l’étude à l’étranger.

Départs : personne ne se bouscule au portillon de sortie de l’ASSE

C’est assurément l’un des points noirs de ce mercato jusqu’à présent dans le Forez. Le dégréssage annoncé pour laisser place à des recrues n’a pas réellement eu lieu. En dehors des retours de prêt de Cardona, Mbuku et Diarra, seuls Etienne Green et Dylan Chambost s’en sont allés (Maxence Rivera a quitté le club en fin de contrat).

En conférence de presse avant la réception du Havre, Olivier Dall’Oglio ne cachait pas que Thomas Monconduit et Benjamin Bouchouari faisaient partie des joueurs susceptibles de quitter le Forez d’ici la fin du mercato. D’autres joueurs sont également concernés par ce statut sans que cela n’ait pas vraiment été affirmé publiquement.

Problème, d’après Bernard Lions : « Thomas Monconduit préfèrerait rester, quitte à ne plus jouer, plutôt que de rejoindre le Red Star (L2) ».

Le chantier dans le sens des arrivées comme dans celui des départs est encore immense pour les dirigeants stéphanois. Le temps presse, la majorité des mercatos ferment vendredi soir.