Si l'ASSE a confirmé son changement de visage, les carences de l’effectif restent présentes. Le classement et cette place de barragiste qui colle aux pieds n’ont rien de rassurant. D’autant plus que les Verts devront se déplacer à deux reprises consécutives, en commençant par Auxerre.

L’ASSE retrouvera l’AJ Auxerre ce vendredi. La dernière fois que les Stéphanois se sont rendus à l’Abbé-Deschamps, ils avaient subi une cuisante défaite 5-2. Les hommes d’Eirik Horneland devront faire bien mieux cette fois en Bourgogne.

Auxerre à la peine

Auxerre n’est pas au mieux actuellement. Ces dernières semaines, l’AJA piétine après une période faste où ils avaient engrangé de nombreux points. L’équipe de Christophe Pélissier n’a plus gagné depuis le 24 novembre en Ligue 1. Cela fait six matchs sans victoire : trois nuls, trois défaites, et une élimination à domicile en Coupe de France face à Dunkerque.

La dernière contre-performance en date s’est produite ce dimanche sur la pelouse d’Angers. Les Auxerrois ont complètement déjoué. En l’espace de cinq minutes, l’AJA s’est sabordée elle-même. Alors qu’elle maîtrisait son match, elle a concédé l’ouverture du score sur une tête envoyée sous sa propre barre par Sinaly Diomandé (18e) sur un corner en faveur du SCO.

Une absence majeure et une incertitude

Moins de cinq minutes plus tard, Gabriel Osho a déséquilibré Estéban Lepaul alors qu’il filait vers le but. Sanction immédiate : l’arbitre Stéphanie Frappart a expulsé l’Auxerrois (22e). L’AJA s’est retrouvée menée et réduite à dix avant même la demi-heure de jeu.

Le défenseur Gabriel Osho sera donc suspendu face à l’ASSE. Une absence de taille pour Auxerre. De plus, le capitaine Jubal, touché aux adducteurs et absent à Angers, reste incertain pour la réception des Verts. A cinq longueurs de l'ASSE, l'AJA souhaitera stopper l'hémorragie devant son public. Plus à l'aise à domicile, les auxerrois seront un adversaire coriace pour les stéphanois. Rendez-vous vendredi soir.