L’ASSE s’apprête à débuter sa phase retour de Ligue 1 par la réception du Football Club de Nantes. Les Verts joueront ensuite encore 1 match durant ce mois de janvier. Les hommes d’Eirik Horneland enchaîneront 2 déplacements consécutifs entre la fin janvier et début février. Le déplacement au Stade Pierre Mauroy a été programmé.

L’ASSE affrontera Nantes dimanche, dans le Chaudron pour lancer sa phase retour de la saison 2024-2025. Les stéphanois termineront ce premier mois de 2025 par un déplacement à l’Abbé Deschamps face aux Auxerrois.

Aucune victoire stéphanoise à Lille depuis plus de 20 ans

L’ASSE est à la peine lors de ses déplacements dans l’antre du LOSC. La dernière victoire stéphanoise à Lille remonte au 17 décembre 2003 en Coupe de La Ligue. Les Verts étaient alors en seconde division. Saint-Etienne n’a plus gagné à Lille en championnat depuis 1998. Soit plus de 25 ans sans ramener les 3 points du Nord pour les Verts.

Les 2 dernières rencontres au Stade Pierre Mauroy se sont terminées sur le score de 0-0. Les Verts avaient subi la domination lilloise sans concéder de but lors de la saison 2021-2022. La saison précédente, le LOSC avait l’occasion de valider son titre de champion de France en cas de succès. L’ASSE qui n’avait plus rien à jouer semblait donc être largement à la portée des dogues. Pourtant, le match s’achèvera sur un score nul et vierge et les lillois seront champions lors de la dernière journée.

Les 3 rencontres précédentes à Pierre Mauroy, ont vu les Verts encaisser 3 buts par match. L’ASSE s’est inclinée 3-0 en août 2019. L’ancien stéphanois, Jonathan Bamba s’était offert un doublé lors de la saison précédente. Les lillois s’étaient imposés 3-1. Soit le même score que la saison 2017-2018. Jonathan Bamba évoluait alors sous les couleurs Vertes et avait inscrit le but du 1-1 sur penalty

Lille - ASSE est programmé

L’ASSE entamera le mois de février par un déplacement à Lille. Une rencontre qui s’annonce délicate face à un adversaire qui a battu le Réal et l’Atletico en Ligue des champions. Le match comptant pour la 20ᵉ journée de Ligue 1 a été programmé au Samedi 1er Février a 21h05.

Programmation complète de la 20ᵉ journée de Ligue 1

Vendredi 31 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – RC Lens

Samedi 1er février 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Stade Brestois 29 – Paris Saint-Germain

Samedi 1er février 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Monaco – AJ Auxerre

Samedi 1er février 2025 à 21h05 sur DAZN

LOSC Lille – AS Saint-Étienne

Dimanche 2 février 2025 à 15h00 sur DAZN

Toulouse FC – OGC Nice

Dimanche 2 février 2025 à 17h15 sur DAZN

Stade Rennais FC – RC Strasbourg Alsace

Stade de Reims – FC Nantes

Angers SCO – Havre AC

Dimanche 2 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais