Après 11 journées disputées en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne occupe une inquiétante 16ᵉ place, flirtant dangereusement avec la zone de relégation. Retour sur ce début de saison à travers les statistiques collectives et individuelles, entre espoirs et déceptions.

Classement et dynamique inquiétante en Ligue 1

Avec seulement 10 points en 11 matchs, les Verts peinent à trouver leur rythme dans l’élite. Ils n’ont enregistré que deux victoires, contre quatre matchs nuls et cinq défaites. Si la défense est un sujet préoccupant (21 buts encaissés, soit une moyenne de 1,91 par match), c’est également l’attaque qui montre des signes de faiblesse avec seulement 11 buts inscrits.

En termes de dynamique, Saint-Étienne reste sur deux défaites consécutives, face à des concurrents directs (Nice et Lyon), ce qui a contribué à sa chute au classement. L’écart de -10 au niveau de la différence de buts est l’un des plus mauvais de Ligue 1, illustrant les difficultés des deux côtés du terrain.

Inefficacité offensive et fragilité défensive ?

La faiblesse offensive de l’ASSE est mise en lumière par ses statistiques avancées. Avec un xG (expected goals) de 12, les Verts ont légèrement sous-performé, inscrivant un but de moins que les occasions créées. L’animation offensive, pourtant prometteuse sur certaines phases, manque de constance et de finition. Hormis Davitashvili, les attaquants peinent à concrétiser les situations, et le manque de créativité au milieu se ressent dans la production globale.

Du côté défensif, la situation est encore plus préoccupante. Avec un xGA (expected goals against) de 19,8, Saint-Étienne subit plus d’occasions franches que la moyenne des équipes du bas de tableau. Cela se reflète dans le taux de buts encaissés par 90 minutes (1,91). Les ajustements défensifs semblent urgents pour espérer stabiliser la saison. À noter que la déroute à Nice a obligatoirement accentué fortement les données analysées.

xG de Ligue 1

Rennes : 12.9

ASSE : 12.7

Nantes : 12.2

Le Havre : 12

Angers : 11.9

Montpellier : 11.6

xGA de Ligue 1

Montpellier : 23.1

ASSE : 21.7

Strasbourg : 21.1

Brest : 20.4

Auxerre : 20.3

Un secteur clé : le gardiens de but

En observant les performances de l’effectif stéphanois dans les buts, on constate que l’équipe affiche un taux d’arrêts de seulement 63,3 %, bien inférieur à celui de ses concurrents directs. Avec 21 buts encaissés en 11 matchs, le gardien n’a réussi à garder sa cage inviolée que lors d’un seul match cette saison. Cette faiblesse dans le dernier rempart coûte cher dans des matchs serrés où chaque détail compte.

Comparaison avec les concurrents directs

Face à d’autres équipes luttant pour le maintien, comme Angers (15ᵉ avec 13 points) ou Le Havre (17ᵉ avec 9 points), l’ASSE semble légèrement en dessous. Si l’équipe normande partage une situation offensive similaire avec 11 buts inscrits, sa défense semble plus résiliente avec 18 buts encaissés. Pour autant, le HAC a de gros problèmes en attaque. De même, Angers parvient à compenser sa différence négative par une solidité défensive accrue et un meilleur rendement en attaque.

Là où Saint-Étienne souffre également, c’est dans sa capacité à capitaliser sur ses moments forts. Auxerre, par exemple, avec le même nombre de buts marqués (11), affiche un meilleur différentiel et une gestion des matchs plus efficace.

Les écarts restent minimes en fin de classement. La course au maintien s'annonce serrée jusqu'au bout en Ligue 1. Pour l'heure l'ASSE reste placée.

Affluence et soutien populaire

Malgré les résultats décevants, les supporters restent fidèles au rendez-vous. Avec une affluence moyenne de 31 256 spectateurs à Geoffroy-Guichard, l’ASSE se situe parmi les clubs les plus suivis de Ligue 1. Ce soutien reste un atout majeur pour les Verts, même s'il s’accompagne aussi d’une certaine pression dans un club historique.

Projections et besoins urgents

Si la saison est encore longue, le constat actuel ne laisse que peu de place à l’optimisme. Les performances collectives doivent s’améliorer rapidement, et cela passe par plusieurs axes :

1. Renforcer la défense : Les ajustements tactiques doivent viser à réduire les espaces laissés à l’adversaire. Une meilleure organisation défensive est cruciale pour stopper l’hémorragie de buts encaissés. D'autant plus avec l'absence de Mickaël Nadé.

2. Trouver un buteur attitré : L’attaque manque encore de percussion. La blessure de Ben Old n'aidant pas, Mathieu Cafaro et Augustine Boakye peinent à convaincre. C'est également le cas à la pointe de l'attaque où ni Lucas Stassin, ni Ibrahim Sissoko ne parvient à s'imposer pleinement.

3. Capitaliser sur le soutien des supporters : Geoffroy-Guichard reste un fortin potentiel. Transformer cet avantage en points à domicile est impératif pour éviter de plonger plus bas.

4. Activer les leviers psychologiques : La rencontre face à Montpellier aura un impact psychologique pour la suite de la saison. Une victoire semble indispensable à Olivier Dall'Oglio et ses hommes pour poursuivre la saison de Ligue 1 de manière plus sereine.

L'ASSE devra mieux faire en Ligue 1

L’ASSE, 16ᵉ après un tiers de championnat, joue avec le feu dans cette saison où chaque point comptera pour la survie en Ligue 1. Les Verts, bien que soutenus par une ferveur populaire indéfectible, doivent rapidement redresser la barre pour espérer échapper à une relégation qui serait un véritable coup dur pour ce monument du football français. Entre une défense à solidifier et une attaque à relancer, Olivier Dall'Oglio et son staff ont du pain sur la planche dans les semaines à venir.

« L’an 1 du projet Kilmer Sports à l’ASSE est capital ! »