L'ASSE va affronter Montpellier ce samedi pour une rencontre qui ressemble beaucoup à un match au sommet pour éviter la descente en Ligue 2. Dans ce contexte, chacun se raccroche à un avis, une intuition, une analyse qui pourrait redonner confiance dans ses rangs. Du côté de Montpellier, les anciens du club sont optimistes. Pour eux, le maintien est atteignable. Extraits.

L'occasion était belle, ce week-end, de croiser des anciennes figures du MHSC du côté de la Mosson. Alors que le club pailladin fêtait ses 50 ans, les conversations trahissaient l'inquiétude des amoureux des oranges et bleus. Le président Nicollin, interrogé par L'Equipe, confirme l'angoisse qui plane au-dessus du MHSC, et ce, malgré la victoire face à Brest lors de la dernière journée de championnat : « Mais c’est pas parce qu’on a battu Brest (3-1, le 10 novembre) que la saison est réglée : il y a encore beaucoup de points à prendre, une dizaine de matches à gagner. On va essayer de retrouver un état d’esprit irréprochable, que tout le monde mouille le maillot et on verra si le maintien est au bout.

Je l’espère de tout cœur. On savait en début de saison que ça serait compliqué. À partir du moment où on est prêts mentalement, prêts physiquement, que nos joueurs sont prêts pour ça, on se battra. Il n’y a pas de honte à jouer le maintien en Ligue 1. On le sait : avec le soutien de notre public, on va essayer de renverser une situation qui est compliquée mais pas désespérée. »

Le MHSC ne doit pas tricher !

À ses côtés, il peut compter sur les anciens du club pour positiver. Ainsi, Cédric Barbosa, joueur du MHSC de 1997 à 2003 veut y croire : « Ils sont un petit peu dans le dur mais ils ont bien réagi face à Brest. La saison est encore longue, on est passés par là et bien placés pour le savoir : on était promis à la L2 pendant un bon moment et on est arrivés à se sauver. Il faut y croire, l'union sacrée, avec beaucoup de monde, ça fait chaud au cœur, mais surtout, ça peut donner quelque chose pour la suite. »

Jamel Saihi (2007-2016) insiste de son côté sur l'importance d'un groupe qui doit rester soudé : « Ici, on a connu la Ligue 2, le titre, la lutte pour le maintien : dans ces moments, le plus important, c’est de rester soudés. Je suis persuadé qu’ils profitent de cette trêve internationale pour travailler, et ça va payer. C’est avant tout une histoire de confiance, parce que de la qualité, il y en a dans cette équipe. Et il n’y a que trois points, ce n’est rien. »

Quant à Souleymane Camara (2007-2020), il est confiant : « J’ai entièrement confiance en eux, je sais qu’on a une belle équipe, on va le faire. »

Le mot de la fin revient à l'ex-lyonnais Jordan Ferri qui, très lucide, rappelle une donnée fondamentale pour éviter la descente : « Il n’y a pas de secret dans le foot : si on triche, on ne peut pas espérer aller chercher des résultats. »

